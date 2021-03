Le congé de Pâques sera plus long pour des des cégepiens au Saguenay–Lac-St-Jean

Le congé de Pâques va s'allonger pour des cégepiens au Saguenay-Lac-St-Jean.

Au moins trois collèges de la région ajoutent une semaine de répit en avril à la pause habituelle de quelques jours.

Une semaine de suspension des cours aura lieu du 5 au 9 avril au Cégep de Jonquière.

« L’objectif était de permettre à notre personnel et à nos étudiants, une période de repos. Une période de préparation dans le contexte où la COVID-19 génère un stress, une anxiété plus importante, » a expliqué le directeur des études au Cégep de Jonquière, Mario Julien.

Pour compenser, l'année scolaire sera prolongée d'une semaine en mai. « On a allongé notre session pour faire en sorte que l'ensemble de notre session ait 15 semaines, » a ajouté M. Julien.

Sans cela, la pause n'était pas possible, selon lui. « On peut compresser un certain moment donné, mais il y a des limites à faire ça. On voulait conserver l'intégralité de notre session. »

À Chicoutimi, même pause au même moment, mais sous un autre nom.

« On n'appelle pas ça une semaine de relâche. On appelle cela une semaine de mise à jour parce que ça permet aux étudiants et aux enseignants de se mettre à jour, a indiqué le directeur des études au Cégep de Chicoutimi, Christian Tremblay. Il pourrait y avoir des évaluations qui ont été retardées à cause d'un étudiant, par exemple, en isolement. »

Les enseignants pourront aussi préparer du nouveau matériel pour les cours en ligne.

« On a l'impression que ça va donner de l'air, que ça va donner un peu d'espace aux étudiants pour reprendre leur souffle. Même chose pour les enseignants, » croit M. Tremblay.

En jouant avec le calendrier, seulement deux journées seront ajoutées à la fin de l'année.

Au Cégep d'Alma, où on avait créé ce modèle à l'automne, il y aura une semaine de lecture après le congé de Pâques, encore là du 5 au 9 avril 2021. L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) n'ajoutera pas une nouvelle semaine de pause.