Le ministère des Forêts dirigé par une caste intouchable, selon le PQ

Le ministère des Forêts est dirigé par une caste de hauts fonctionnaires «intouchables» qui mènent les ministres par le bout de leur nez, au bénéfice de l’industrie, déplore le Parti québécois. Dernière victime en date: les refuges fauniques.

«C’est que ce sont souvent les sous-ministres qui vont donner les directives, les lignes de presse et souvent, le ministre n’est même pas au courant des choses qui se passent à son ministère. On informe le ministre, on ne lui demande pas son avis», dénonce le député péquiste Sylvain Roy.

Il déplore que malgré les 700 000 pêcheurs et 300 000 chasseurs qui «veulent avoir accès à notre patrimoine collectif qu’est la forêt du Québec», ce sont les «industriels forestiers qui mènent le bal dans la forêt».

Dernier exemple en date: le ministre Pierre Dufour a déposé un projet de loi qui lui donne le pouvoir, selon M. Roy, d’autoriser des coupes dans des refuges fauniques. Le refuge faunique sert pourtant de moyen de préserver l’intégrité d’un habitat faunique d’importance. «Ça ne s’appelle plus un refuge faunique si le ministre se donne la discrétion d’autoriser une entreprise forestière à rentrer là et à faire du prélèvement. Ça fait que là, si on change la philosophie de protection de territoire au Québec, qu’on nous le dise», a-t-il signalé.

Au cours des derniers mois, une coalition de citoyens et d’environnementalistes comme le poète Richard Desjardins ont dénoncé l’abandon, en décembre, de plus de 80 projets d’aires protégées au sud du Québec. En entrevue avec le Journal en fin de semaine, le ministre Pierre Dufour a reconnu qu’il a bloqué certains de ces projets. Mais d’autres sont également en colère, comme les acériculteurs qui accusent l’industrie de saccager les érablières publiques.

Bref, la question du partage de la forêt est controversée. Pour M. Roy, il faudrait donc une enquête sur la gestion du ministère. «On rentre dans tout l’enjeu de l’imputabilité des hauts fonctionnaires, des sous-ministres qui sont une caste intouchable», a-t-il affirmé.

Il souligne que le problème ne concerne pas seulement M. Dufour, mais également les ministres qui l’ont précédé. Il raconte que l’ancien titulaire du poste, le libéral Laurent Lessard, lui coulait des informations pour « l’aider à mettre un enjeu sur la scène publique»