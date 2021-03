Le PLQ plaide maintenant pour le report de l’équilibre budgétaire

L’ex-ministre des Finances Carlos Leitão, qui connait bien l’austérité, demande qu’on reporte l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour permettre au Québec de se remettre de la pandémie.

• À lire aussi: Un budget axé sur la relance et la santé

À l’approche du dépôt du prochain budget du gouvernement de François Legault, le 25 mars prochain, le Parti libéral du Québec a présenté mardi ses attentes en matière de finances publiques.

Selon le député libéral Carlos Leitão, le gouvernement se doit de repousser l’atteinte du déficit zéro compte tenu du contexte pandémique dans lequel se trouve le Québec.

«On ne peut pas dire aujourd’hui, avec une pandémie et une récession qui est probablement la plus forte depuis la 2e guerre mondiale, qu’on va retourner à l’équilibre budgétaire en cinq ans. Ce serait irréel, ce serait même dommageable [...]», a-t-il expliqué mardi.

La semaine dernière, le ministre des Finances, Eric Girard, a confirmé que le gouvernement allait se plier à la loi sur l’équilibre budgétaire en présentant un plan sur cinq ans pour renouer avec le déficit zéro.

Le troisième budget signé par le ministre Girard ne devrait pas contenir de compressions des dépenses, a-t-il aussi dit. «À très court terme, il n’est pas question de réduire les dépenses. On est en pandémie, on fait des efforts colossaux au niveau de la santé et on va continuer», explique le ministre.

Le déficit prévu pour la dernière année est de 15 milliards $, tandis que le manque à gagner devrait être de 8 milliards $ en 2021-2022 et de 7 milliards $ l’année suivante.

Mardi, le Parti libéral du Québec a aussi plaidé pour la mise en place d’un fonds spécial dédié au rattrapage des opérations annulées en raison du délestage pour accueillir les patients atteints de la COVID-19.