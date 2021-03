Legault-Trudeau «ensemble» pour longtemps?

En zone rouge, on s’ennuie beaucoup des spectacles en « présentiel ». Hier, la politique s’y est substituée le temps d’une fleur. La première rencontre face à face entre François Legault et Justin Trudeau depuis décembre 2019 tenait du grand art.

Les deux premiers ministres, connus pour leurs désaccords et visions politiques antinomiques, étaient à tu et à toi. « On avance ensemble », de lancer M. Legault. « Nous sommes tous les deux de fiers Québécois », de renchérir M. Trudeau.

Le premier était heureux de faire enfin une annonce économique l’éloignant temporairement de la pandémie. Le second, sur fond d’un possible scrutin fédéral au printemps, était content de faire les yeux doux aux électeurs québécois.

Quand le parfum envoûtant de l’isoloir flotte dans l’air, derrière les petites et grandes séductions, tout est question d’intérêt partisan. Mais aussi, de pragmatisme. En cela ni François Legault ni Justin Trudeau ne se sont choisis comme « partenaires » de l’axe Québec-Ottawa.

Tentante, mais boiteuse

Leur duo est dicté par leurs électorats respectifs. Du moins, tant et aussi longtemps qu’ils le feront. Ce qui, pour les deux hommes, a de bonnes chances de tenir minimalement pour un autre quatre à cinq ans.

Derrière leur façade enjouée, les dossiers litigieux ne disparaissent pas pour autant. Loi 21 sur la laïcité. Renforcement promis de la loi 101. Demande d’une augmentation substan-tielle des transferts fédéraux en santé sans les normes nationales souhaitées par M. Trudeau. Etc.

Sans compter le différend connu entre le nationalisme dit identitaire de M. Legault et la vision plus multiculturaliste de M. Trudeau. Gare cependant aux comparaisons tentantes, mais néanmoins boiteuses.

Certains y voient en effet des relents du rapport torturé qu’entretenaient les premiers ministres René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau.

En 1977, un an après la première victoire électorale du PQ, Aislin, caricaturiste à The Gazette, l’avait résumé d’un trait de maître. Il avait dessiné Trudeau et Lévesque sous la forme de deux scorpions enfermés dans une même bouteille. Une référence à la formule employée jadis pour qualifier la relation URSS-USA sous la guerre froide. « Deux scorpions dans une bouteille », chacun capable de détruire l’autre, mais au péril aussi de sa propre survie.

Ère plus tempérée

L’époque Lévesque-Trudeau fut certes marquée par de grands conflits. Sur le front constitutionnel et du fait de la montée du mouvement souverainiste. Les temps étaient survoltés. Les enjeux, immenses. Les populations, mobilisées.

Face à Lévesque, clairement dépassé par son adversaire Trudeau en matière de stratégies et de coups fourrés, ce dernier en est sorti victorieux sur toute la ligne. Notre ère, elle, est nettement plus tempérée.

Aucune « menace » référendaire. Zéro grand-messe constitutionnelle. Il reste à peine quelques jugements de tribunaux qui, éventuellement, pourraient faire les manchettes, mais sans provoquer pour autant une rupture Québec-Canada.

Bref, à Ottawa, face au Québec, la vie est peu à peu devenue un long fleuve tranquille. Pour François Legault, cela lui laisse aussi le terrain nationaliste sans risque par ricochet de déclencher une crise politique nationale ouverte.

Chacun dans sa platebande. Pas de scorpions. Pas de bouteille pour les enfermer. Quelques désaccords bien sentis. Sûrement. Jusqu’à preuve du contraire, rien toutefois pour faire trembler le terrain politique canadien.