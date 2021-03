Les Cowboys Fringants et Marc Hervieux de retour avec l’OSM

Les collaborations des Cowboys Fringants et de Marc Hervieux avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) ont été marquantes. Voilà que la formation et le ténor retrouveront les musiciens sous la direction du chef Simon Leclerc pour deux rendez-vous proposés, pandémie oblige, en webdiffusion.

Mais avant de les voir et de les entendre fouler à nouveau la scène de la Maison symphonique, à Montréal, les amateurs de pop et de classique auront droit à «OSM Pop: les grands moments». Le 23 mars, 16 artistes québécois se relayeront au micro afin de raviver des souvenirs musicaux. Parmi eux: Diane Dufresne, Roch Voisine, Marie-Mai, Luc De Larochellière, Luce Dufault et Marc Hervieux.

Trois semaines plus tard, le 13 avril, ce dernier aura droit à sa carte blanche durant laquelle il revisitera le répertoire populaire. La voix du chanteur sera appuyée par celles de six femmes (Annie Villeneuve, Brigitte Boisjoli, Geneviève Leclerc, Stéphanie Bédard, Debbie Lynch-White et France Castel) ainsi que celles de ses trois filles (Cloé, Loïane et Maxime).

Ce sera ensuite au tour des Cowboys Fringants, le 11 mai, de piger dans leur vaste catalogue de chansons afin de leur donner une saveur classique, comme ils l’ont si bien fait durant six soirs, à guichets fermés, en 2018.

Les concerts sont en vente sur OSM.ca au coût de 20 $ chacun. Ils seront disponibles en ligne pendant 14 jours.