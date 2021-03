Les Jésuites et les descendants d’esclaves

L’initiative n’est pas banale et elle mérite d’être soulignée. Souhaitant contribuer à réparer les tords de l’esclavage, des prêtres jésuites se sont engagés à recueillir 100 millions de dollars pour les descendants des esclaves en sol américain.

Depuis quelques années déjà, et particulièrement pendant les plus récentes primaires démocrates, on a soulevé la question des réparations à offrir aux descendants d’esclaves. Comme bien d’autres groupes, les Jésuites ont contribué à la traite et à l’exploitation d’esclaves. On nous confirmait d’ailleurs en 2016 que ce qui allait devenir l’Université Georgetown avait été sauvé grâce à la vente de 272 esclaves appartenant à la communauté.

Les révélations au sujet de la vente de 1838 braquaient également les projecteurs sur l’exploitation de plantations au Maryland par ces mêmes jésuites. Le fruit du travail servile a donc permis au groupe de financer certaines activités et d’éponger des dettes.

Ce sont les recherches entourant la vente de 1838 qui ont mené à la création de l’association GU272 Descendants Association. C’est cette association qui a lancé la Descendants Truth & Reconciliation Foundation (vérité et réconciliation). Mais il y a plus.

Les hommes, femmes et enfants vendus en 1838 avaient été achetés par une banque de la Louisiane. Cette même banque devait par la suite acquérir JP Morgan Chase, offrant en garantie le groupe d’esclaves. JP Morgan se joint donc à l’initiative et appuiera la fondation dans son travail d’éducation et de conscientisation.

Malgré les efforts déployés et les sommes engagées, l’Église catholique est un à court du milliard espéré par les descendants des esclaves des Jésuites. On estime leur nombre à plus ou moins 5000. Il s’agit malgré tout d’un pas important, un exemple que d’autres pourront imiter.

Dans un article présenté dans son édition d’hier, le New York Times soulignait la collaboration entre les dirigeants au Vatican et les initiateurs du projet. La question de l’esclavage hante toujours les États-Unis et on ne peut que souhaiter d’autres prises de conscience de cette nature.