Bas-Saint-Laurent : l’importance de l’accès à internet haute vitesse

Mesdames, Messieurs,

À titre d’élus bénéficiant d’une couverture internet unique en région, nous tenons à saluer l’annonce du gouvernement du Québec, il y a de cela quelques jours: un investissement de 600 M$ pour faire en sorte que tous les Québécois puissent avoir accès à internet haute vitesse d’ici l’automne 2022.

Cette annonce permettra à l’ensemble des régions du Québec d’aplanir les disparités de couverture qui freinent le développement économique local.

Deux réalités

À titre d’exemple, deux réalités cohabitent bien malgré nous au Bas-Saint-Laurent. Le secteur ouest du territoire se bat depuis de nombreuses années pour obtenir l’accès à internet haute vitesse et nous sommes tout à fait conscients des défis et problèmes causés par cette situation, nous sommes entièrement solidaires.

Quant au secteur est, il se retrouve parmi les collectivités les mieux desservies au Canada avec 99 % de la population ayant accès à un réseau de fibres optiques. En raison de l’étendue du territoire, certaines zones hors des noyaux urbains et villageois font malheureusement exception à cette couverture.

Des attraits

Les villes et villages du Bas-Saint-Laurent ont beaucoup à offrir aux citoyens actuels et futurs, que ce soit par le large éventail d’activités sportives et culturelles proposées, leurs institutions scolaires de renommée internationale, leurs commerces de proximité, leurs infrastructures de loisirs à la fine pointe, entre autres. Nous offrons tous les avantages des grands centres et ce, sans les inconvénients qui s’y rattachent.

Nous pouvons témoigner de l’importance de l’accès à internet haute vitesse pour la qualité de vie de nos citoyens et pour le développement d’activités économiques sur nos territoires.

Les municipalités et les intervenants sociaux économiques de notre territoire travaillent extrêmement fort au recrutement d’entreprises de haute technologie et de technologie de l’information faisant valoir notre positionnement plus que favorable en matière de desserte internet. De nombreux efforts sont également déployés afin d’attirer de nouveaux résidents qui misent sur la qualité exceptionnelle de notre réseau notamment pour les activités de télétravail.

L’annonce du gouvernement du Québec permettra enfin dans un avenir rapproché, on l’espère, à tout le Bas-Saint-Laurent de se targuer d’être une région branchée et accueillante. Nous espérons ainsi laisser derrière nous les messages véhiculés dans les médias nationaux dénonçant l’état lamentable de l’accès internet haute vitesse au Bas-Saint-Laurent. Nous considérons que ces propos ont un impact négatif important sur l’attractivité de notre région que ce soit pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes ou pour les gens de l’extérieur de la région qui souhaitent venir s’établir ici ou visiter nos différents milieux de vie.

Pour nous, il est maintenant essentiel de faire ressortir le message suivant: peu importe où vous vous établissez dans l’est du Bas-Saint-Laurent, vous aurez accès à l’internet haute vitesse. Nous avons des milieux de vie qui n’ont rien à envier aux grands centres et nous entendons bien continuer à nous démarquer en matière de qualité de vie.

Nous comptons donc, par cette lettre ouverte, réajuster les propos tenus dans les médias et rassurer la population actuelle et future que nous accordons une importance prioritaire à l’accès à l’internet haute vitesse.

Francis St-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette

Marc Parent, maire de la Ville de Rimouski

Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

Martin Soucy, maire de la Ville de Mont-Joli

Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie

Jérôme Landry, maire de la Ville de Matane

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

Pierre D’Amours, maire de la Ville d’Amqui