Marvin Hagler n’est pas mort en raison du vaccin contre la COVID-19

La veuve du boxeur Marvin Hagler a pris la parole sur les réseaux sociaux pour démentir une rumeur concernant la cause du décès de sa tendre moitié, mardi.

• À lire aussi: Boxe: l'Américain Marvin Hagler, légende des poids moyens, est mort à 66 ans

L’ancien champion du monde des poids moyens a poussé son dernier souffle ce week-end, à l’âge de 66 ans. Sur la toile, plusieurs internautes ont propagé la rumeur voulant que l’homme soit décédé en raison du vaccin contre la COVID-19.

«Je suis l’unique personne qui [sait] comment les choses se sont déroulées. Même sa famille ne sait pas tous les détails et je n’accepte pas de lire certains commentaires stupides de gens qui ne savent rien», a écrit Kay Hagler sur son compte Twitter.

«Ce n’était certainement pas le vaccin qui a causé sa mort, a-t-elle ajouté. Mon bébé est parti en paix, avec son sourire habituel et ce n’est pas le moment de dire des bêtises.»

L’origine de cette rumeur provient de l’ancien boxeur et rival de Hagler, Thomas Hearns. Ce dernier a fait une publication sur son compte Instagram et un contingent d’individus anti-vaccins s’est emparé de l’histoire.

Selon le site internet officiel de Hagler, il est décédé de causes naturelles. Évoluant dans le monde de la boxe professionnelle de 1973 à 1987, le natif du New Jersey a maintenu un dossier de 62-3-2 et a mis fin à 52 combats en envoyant ses adversaires au tapis.