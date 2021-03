Oui, l’amour ça s’éteint parfois!

Vos chroniques me font réfléchir et je suis habituellement d’accord avec les conseils et informations que vous donnez. Cependant, j’aimerais ajouter quelques réflexions à la réponse fournie à la signataire de la lettre titrée « Comment me faire une idée claire de ma situation ? »

Cette personne croyait ne plus être amoureuse de son conjoint et avouait qu’il lui tombait sur les nerfs par moment. Elle disait cela tout en affirmant continuer quand même à apprécier cet hommegentil, alors que lui se disait encore amoureux d’elle.

J’ai trouvé votre commentaire très à propos, tout en ayant l’envie de vous proposer le mien. Je pense que le problème dans son cas n’est pas l’absence d’amour, mais l’habitude, l’ennui, le manque de pétillant. Elle se sent étouffé dans sa relation, et le problème vient d’elle, puisque c’est elle qui voit des problèmes, alors que lui ne comprend même pas ce qui se passe.

Les hommes en général n’initient pas ce genre de mouvement pour brasser la cage de leur union, ce sont majoritairement les femmes qui se décident à agir pour faire réagir leur mari. Moi je lui dis qu’avec quelques petites tapes dans le dos pour l’encourager, elle devrait voir repartir son aventure amoureuse.

Selon moi, l’amour est toujours présent dans ce couple, mais l’habitude a détruit la magie. Il serait important qu’elle s’interroge là-dessus. S’ils se trouvaient une passion commune (peinture, musique ou autre) ça les aiderait à voir plus clair.

Il y a des hauts et des bas dans une relation de couple, mais c’est ensemble, en se soutenant mutuellement, qu’ils vont parvenir à solidifier leur amour pour qu’il dure toute la vie. Qu’elle prenneson temps pour initier des activités stimulantes à deux, et qu’elle redonne à l’humour sa juste place dans sa relation.

Je suis mariée depuis plus de 40 ans avec l’amour de ma vie, et oui, c’est vrai que c’est à moi que revient la tâche d’initier les changements et les adaptations dans notre vie de couple. Mais je souligne qu’en contrepartie, nous rions ensemble tous les jours, nous nous embrassons souvent, et nous avons beaucoup de tendresse et un immense respect l’un envers l’autre.

Ginette

Je crois que la situation telle que décrite par cette femme m’avait fait voir un verre totalement vide d’amour, alors que vous me semblez y avoir vu un verre à moitié plein, et présentant une possibilité de reprise vers la plénitude. Au cas où vous puissiez avoir vu plus juste que moi, je croyais important de publier vos commentaires basés sur votre vécu personnel.