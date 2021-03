Quand les bottines suivent les babines...

Josh Anderson et Brendan Gallagher avaient promis de voir le Canadien rebondir contre les Jets. Jonathan Drouin n’était pas surpris des propos de ses coéquipiers, mais il était encore plus heureux de leur réaction sur la patinoire.

« Tu peux parler plein de fois, tu peux parler pendant des semaines, mais si tu n’agis pas, ça ne sert à rien. Ces deux-là ont joué un gros match. Anderson a marqué un but important. Mais sur le but de KK, c’est lui qui fait le jeu. Avec son plongeon, il m’a donné la rondelle. On savait qu’Andy [Anderson] était pour sortir un bon match. Et c’est la même chose pour Gally. Ils ont montré l’exemple. »

– Jonathan Drouin

Carey Price a joué son 700e match dans la LNH face aux Jets. Le numéro 31 a signé sa 357e victoire. Josh Anderson n’a pas oublié de souligner le plateau de Price après la rencontre, tout en saluant les nouvelles combinaisons à la ligne bleue.

« On a été bons pour limiter les Jets dans leurs chances sur des montées. Carey a été incroyable. Il a très bien joué et c’est un beau plateau. Parfois, tu dois brasser la sauce. Nos défenseurs ont très bien joué. On a fait plus de jeux planifiés pour sortir de notre zone, ce qui a aidé. Tout le monde a été bon. »

– Josh Anderson

Dominique Ducharme avait remodelé ses duos à la ligne bleue. Il a fait confiance à Edmundson avec Weber, Kulak avec Petry et Ouellet avec Romanov. Kulaka ainsi renoué avec son partenaire des séries. Il a franchi le cap des 20 minutes [20 min 17 s] de jeu pour la deuxième fois seulement cette année.

« Jeff est un joueur phénoménal. Nous avons toujours connu du succès ensemble. J’aime jouer avec Jeff et j’étais heureux de le retrouver. Nos styles de jeu sont compatibles. Nous avons disputé un bon match, mais nous avons décroché surtout une grosse victoire. »

– Brett Kulak