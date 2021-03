Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 17 mars:

«Une bouteille à la mère»

En chorégraphiant sa première oeuvre, la danseuse contemporaine Caroline Bo laisse naître un désir de maternité. Sa chorégraphie solo, qui évoque la grossesse, va l’entraîner dans un important cheminement personnel et paver la voie à l’arrivée de son garçon. Un documentaire sur une artiste en pleine mutation.

Mercredi, 13 h, Planète+.

«Partir autrement en famille»

Nul besoin de quitter le pays pour être franchement dépaysé et vivre un grand voyage. En compagnie du chef Stefano Faita et de sa fille aînée, Emilia, on se rend sur les côtes sauvages de la Colombie-Britannique et à la rencontre de la nation Klahoose.

Mercredi, 19 h, TV5.

«Les enfants de la télé»

Au milieu des années 1990, la télé jeunesse québécoise accueillait l’équipe de «Radio Enfer», une comédie qui a connu un vif succès. Afin de fêter les 25 ans de ce grand succès sont invités les acteurs Robin Aubert, Micheline Bernard et François Chénier.

Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Zathura: une aventure spatiale»

Ce film de Jon Favreau suit deux jeunes frères parachutés dans l’espace peu de temps après avoir commencé à jouer à un jeu de société. Entre météorites, pirates et robots, ils sont forcés de s’épauler dans l’espoir de revenir à la maison en un seul morceau.

Mercredi, 20 h, Yoopa.

«Les beaux malaises»

Lors d’un souper en tête à tête, Martin reçoit un appel de J-F pendant que celui-ci est à l’hôpital. Puis, il se voit confier une tâche en apparence simple, mais qui pourrait lui causer bien des maux de tête, par sa nouvelle flamme: installer un climatiseur.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Les rois de la récup»

Même des lieux sur le point d’être réduits en poussière cachent des trésors. C’est ce que compte bien découvrir une équipe pour qui rien ne se perd. Mais il lui faut faire vite, car les imposantes structures ne sont pas là pour longtemps. Rediffusion de la première saison.

Mercredi, 22 h, Historia.

«Le cheval de l’espoir»

N’ayant pas la vie facile, une jeune jockey surmonte plus d’une épreuve, se relevant d’un grave accident et enfourchant une monture qualifiée d’ordinaire en gardant son rêve en tête: remporter une prestigieuse compétition équestre. Film mettant en vedette Nikki Reed, Linda Hamilton et William Shatner.

Mercredi, 23 h, MOI ET CIE.