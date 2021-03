Repentigny: plein pied unique à aires ouvertes et très lumineux

Difficile de croire que cette magnifique maison mid-century à vendre se trouve à Repentigny et non à Palm Springs.

La propriété construite en 1965 rappelle en tout point le style tant aimé des adeptes d’architecture. On retrouve même des «breeze blocks» à l’entrée.

À l’intérieur, toutefois, de nombreuses rénovations ont été faites afin de créer un espace à aire ouverte qui respire et qui respecte le look de la maison.

On y retrouve donc une cuisine avec un vaste îlot et des électroménagers encastrés. La salle à manger et le salon lumineux possèdent des accents de bois et des luminaires en rondeurs.

Au sous-sol, on retrouve les trois chambres bien aménagées.

La propriété possède également un loft attenant avec cour privée. Cet espace est idéal pour un bureau à la maison ou encore pour une section intergénérationnelle.

La sublime maison vous donnera l’impression d’avoir mis les pieds à Palm Springs! Il ne manque qu’une piscine creusée et on y est!

L’impressionnante propriété est à vendre pour 489 000$ par France Simard, courtière agréée.