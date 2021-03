Rob Gronkowski poursuit son aventure floridienne

Même s’il avait publiquement dit qu’il souhaitait tester le marché des joueurs autonomes, l’ailier rapproché Rob Gronkowski a choisi de signer une nouvelle entente avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Lundi, le réseau NFL Network rapportait que «Gronk» a paraphé un contrat d’un an d’une valeur d’environ 10 millions $ avec les champions du Super Bowl LV.

«Je veux vraiment être de retour avec les Buccaneers. C’est là que je me vois. C’est vers cela que je penche, mais avec le marché des joueurs autonomes, on ne sait jamais ce qui peut arriver», avait indiqué le vétéran de 31 ans, lors de son passage au balado «10 Questions», cette semaine.

«D’autres équipes sont également intéressées, avait-il ajouté. Je n’ai jamais été dans cette situation, donc je veux vraiment me plonger dans le jeu, juste pour voir ce qui se passe.»

Finalement, Gronkowski n’aura même pas attendu à mercredi, soit l’ouverture officielle du marché des joueurs autonome, pour s’entendre de nouveau avec le club floridien.

En 2020, l’ancien porte-couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est sorti de sa retraite pour rejoindre le quart-arrière Tom Brady chez les «Bucs». Le duo a mené leur nouvelle équipe à la conquête du Super Bowl. En 16 rencontres de saison régulière, «Gronk» a attrapé 45 passes pour 623 verges et sept touchés. Il a ajouté huit réceptions pour 110 verges et deux majeurs en quatre parties éliminatoires.

Le produit de l’Université de l’Arizona avait paraphé un contrat d’un an avec les Buccaneers et a révélé qu’il avait dorénavant l’intention de signer seulement des ententes d’une campagne.

«Il est assez rare de voir quelqu’un finir un contrat dans la NFL, donc c’est assez spécial. Je n’ai jamais été joueur autonome auparavant, mais j’ai maintenant l’intention de le devenir après chaque saison, a expliqué Gronkowski. Je sens que je vais être un gars de contrat d’un an pour le reste de ma carrière, même si je joue 10 ans de plus. Je vais être un gars qui s'engage pour un an, un joueur autonome chaque année. Je vais contrôler mon destin tous les ans.»