Malgré le contexte de la pandémie, le comité organisateur du 15e Souper-bénéfice de la jonquille présente son événement de financement annuel, avec une formule « souper à la maison », le 10 juin, au profit de la Société canadienne du cancer. Sous la présidence d’honneur de Germain Lamonde (photo de gauche) fondateur et président exécutif d’EXFO, l’activité se déroulera en virtuel et un repas gastronomique cinq services sera préparé par le Montego Resto-Club, partenaire du Souper de la jonquille depuis les débuts. Pour assurer son mandat, le président d’honneur est entouré de Clément Gignac (photo de droite), vice-président principal et économiste en chef à l’Industrielle Alliance Gestion de placement, à titre de Grand Ambassadeur émérite ; de 5 Grands Ambassadeurs et de 9 Ambassadeurs que je vous présenterai en photos cette semaine. Il y a plusieurs autres façons d’apporter sa contribution à l’événement. souperdesjonquillesquebec.com.

On double la superficie

Photo courtoisie

Les propriétaires d’Alnordica, Yannick Dufour et Daniel Labonté, ont annoncé récemment un investissement majeur qui permettra d’agrandir la superficie de leur usine, en plus de créer une dizaine de nouveaux emplois. Déjà en cours, les travaux, qui nécessitent un investissement de près de 1 million $, permettront de doubler la superficie de l’usine. Les travaux à l’usine de Saint-Lambert-de-Lauzon doivent être achevés au printemps 2021. Fondée en 1963, Alnordica se spécialise dans la fabrication et l’installation de moulures et d’accessoires de revêtement extérieur pour des projets de revêtement commerciaux, institutionnels, industriels et résidentiels. Sur la photo, de gauche à droite, lors de la 1re pelletée de terre : Daniel Labonté, vice-président exécutif d’Alnordica ; Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon et Yannick Dufour, président d’Alnordica.

Un moment de bonheur

Photo courtoisie

J’aurais pu choisir n’importe quel restaurant et n’importe quel couple pour illustrer un moment de pur bonheur survenu la semaine dernière (jeudi). Le hasard a fait en sorte qu’après cinq mois de fermeture, le restaurant La Tyrolienne, de l’arrondissement Sainte-Foy, accueillait sa clientèle en affichant complet, comme plusieurs autres restos d’ailleurs. Un jeune couple a attiré l’attention du propriétaire, Michel Moreau. Carla Brousseau et Anthony Caschetto (photo) affichaient leur plus beau sourire avec cette première sortie depuis des lunes, mais cette fois en compagnie de leur mignonne petite fille, Amalia, née le 26 janvier 2020.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 mars 1996. Le Centre Molson est officiellement inauguré alors que les Canadiens y disputent leur premier match, une victoire par le pointage de 4 à 2 contre les Rangers de New York. Vincent Damphousse marque le premier but dans le nouvel amphithéâtre. Le 21 avril 1996, le premier match éliminatoire des Canadiens avait lieu au Centre Molson, de nouveau contre la formation new-yorkaise.

Anniversaires

Photo courtoisie

Noémie O’Farrell (photo) comé-dienne née à Lévis (Contre-offre, Les honorables, 33 ans)... Vladimir Guerrero Jr joueur de 3e but canadien-dominicain de l’organisation des Blue Jays de Toronto (LAB), 22 ans... Brandon Prust, restaurateur à London, Ontario, 37 ans... Christian Bégin, comédien, animateur (Curieux Bégin) à Télé-Québec, 58 ans... Jean L’Italien, comédien québécois, 63 ans... Isabelle Huppert, actrice et productrice française, 68 ans... Erik Estrada, acteur américain de télé (CHiPS) et de cinéma, 72 ans... Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète, réalisateur et producteur, 73 ans... Jean Cournoyer, homme politique québécois, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 mars 2016 : Majella Gagnon (photo), 78 ans, maire de Saint-Antoine-de-Tilly dans les années 1980 et propriétaire de l’Auberge Manoir de Tilly pendant 40 ans... 2019 : Dick Dale, 81 ans, musicien californien inventeur la guitare surf... 2018 : David Whittom, 39 ans, boxeur de Québec... 2017 : James Cotton, 81 ans, chanteur et harmoniciste américain de blues... 2016 : Frank Sinatra Junior, 72 ans, chanteur américain... 2013 : Louis Thiboutôt, 68 ans, annonceur à la radio de Radio-Canada de Québec... 2011 : François Parent, 74 ans, ex-employé d’Expo-Cité... 2006 : Jonathan Delisle, 28 ans, 4e choix des Canadiens au repêchage de 1995... 1999 : Gratien Gélinas, 89 ans, comédien, dramaturge et metteur en scène... 1992 : Roger Lemelin, 73 ans, écrivain (Les Plouffe)... 1979 : Jean-Guy Cardinal, 54 ans, ministre de l’Éducation de 1967 à 1970.