Feu vert pour les salles en zone rouge

Un mois après la zone orange, c’est au tour des salles en zone rouge d’avoir le feu vert du gouvernement Legault. Dès le 26 mars, elles pourront ouvrir leurs portes pour un maximum de 250 personnes masquées et gardant une distanciation physique. Une annonce qui a suscité quelques réactions opposées chez les opérateurs de salles.

• À lire aussi: Restrictions sanitaires: Québec donne un peu d’oxygène

Dans moins de dix jours, les salles et théâtres situés en zone rouge, incluant ceux du Grand Montréal, pourront rouvrir leurs portes sous les mêmes conditions que les cinémas : masques obligatoires, pas de nourriture ni d’alcool, 250 spectateurs maximum et distanciation de 1,5 mètre entre chaque personne de bulles différentes.

Cette annonce a surpris la directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, qui n’avait pas envisagé de réouverture avant la mi-avril.

« Je suis soulagée, heureuse et émue. C’est une nouvelle que je reçois avec beaucoup d’émotion. On sentait, depuis quelque temps, une fatigue et beaucoup de stress. C’était éprouvant pour tout le monde », dit celle qui ouvrira ses portes pour la pièce Zebrina, une pièce à conviction.

À la Place des Arts, on a indiqué être prêt à accueillir rapidement le public pour des spectacles. Chez Duceppe, on mettra notamment en vente des billets pour la pièce L’amour est un dumpling, qui sera présentée du 31 mars au 17 avril.

Au Lion d’Or, on accueillera 64 spectateurs, à raison de deux représentations par soir à 17 h 30 et à 19 h 30. Le 26 mars, le cabaret présentera Louis-José Houde. Les billets seront aussi rapidement mis en vente.

Chez evenko, on se réjouissait également de cette annonce. Mais pour l’entreprise, qui gère notamment le MTelus, le Centre Bell, la Place Bell et le Théâtre Corona, il est encore trop tôt pour savoir si des spectacles pourront être présentés dans les prochaines semaines.

« Nos équipes travaillent depuis plusieurs semaines déjà afin de sécuriser nos salles pour une réouverture prochaine. Nous prendrons le temps de bien étudier l’annonce d’aujourd’hui [mardi] afin de nous assurer de respecter les consignes des autorités », mentionne Christine Montreuil.

De l’aide, S.V.P.

Chez certaines directions de salles indépendantes, le son de cloche était toutefois différent. Le propriétaire du Club Soda, Michel Sabourin, a souligné que le gouvernement ne devrait pas cesser ses aides financières sous prétexte que les salles peuvent maintenant rouvrir leurs portes.

Photo d'archives Michel Sabourin

Propriétaire du Club Soda

« Je veux bien être beau joueur, mais on a besoin d’être aidés pour payer nos frais fixes, dit-il. Avec la distanciation, on ne peut avoir que 112 personnes. Ce n'est pas rentable. »

Au Gesù, le directeur général, Daniel Simoncic, abonde dans le même sens. « Les conditions ne sont pas gagnantes en ce moment pour les salles. On ne va pas juste rouvrir parce qu’on a le droit. On a un paquet d’analyses à faire avant. »

Enfin, même si les salles de tout le Québec peuvent rouvrir, cela ne signifie pas que plus d’artistes prendront la route au cours des prochaines semaines, avertit le producteur Martin Leclerc. La capacité maximale de 250 personnes demeure un frein pour des spectacles de plus grande envergure.

« Si on parle d’un spectacle qui a vendu 800 ou 900 billets dans une salle, il faut le rediviser en quatre représentations, trouver des dates, il y a les coûts des plateaux de spectacle », dit-il.

– Avec la collaboration d’Yves Leclerc et Cédric Bélanger

Une séance de plus pour les cinémas

Avec le report du couvre-feu à 21 h 30, les cinémas des régions situées en zone rouge pourront enfin recommencer à organiser des projections en début de soirée. « C’est une excellente nouvelle », s’est réjoui hier le coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec, Éric Bouchard. « Les séances de 19 h représentent un pourcentage important de nos recettes hebdomadaires. » Selon lui, le fait de pouvoir ajouter une représentation en début de soirée à Montréal va aussi encourager les distributeurs québécois à sortir plus de films dans les prochaines semaines. Les propriétaires des cinémas en zone rouge espèrent maintenant pouvoir rouvrir bientôt leurs comptoirs alimentaires.