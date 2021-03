Un homme recherché pour deux agressions sexuelles violentes

La police a demandé à la population d'ouvrir l'œil pour retrouver un homme soupçonné d'avoir commis deux agressions sexuelles violentes dans les dernières semaines à Sherbrooke.

Michael Craswell, un homme dans la quarantaine aisément reconnaissable grâce à une énorme toile d'araignée tatouée sur sa gorge et une araignée tatouée sous son œil droit, serait lié à «deux dossiers où des crimes violents de nature sexuelle ont été commis» en mars 2021, a expliqué la police de Sherbrooke.

L'homme a la peau blanche, mesure environ 1,8 m (6 pieds) et pèse autour de 80 kg (175 lb). Il a les yeux bleus, le crâne chauve et arbore une larme tatouée sous l'œil gauche, en plus de ses deux autres tatous.

«Le suspect a résidé à Sherbrooke dans les dernières semaines, mais a résidé dans plusieurs régions du Québec, et même du Canada, au courant des derniers mois. Il ne possède pas de véhicule automobile, utilise fréquemment les services d’un taxi et peut dormir dans des motels», a détaillé la police.

Le corps policier demande à quiconque apercevrait Michael Craswell d'éviter de l'approcher et de composer de 911 aussitôt que possible. Quiconque détient des informations sur ses agissements peut aussi les partager en appelant la division des enquêtes criminelles au 819 821-5544 ou la ligne confidentielle Échec au crime au 1-800-711-1800.