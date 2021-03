Une annonce qui sème l’espoir

Les Montréalais interrogés par Le Journal préfèrent user de prudence. En dépit de l’enthousiasme de la fin de la première ronde de vaccination contre la COVID-19 d’ici le 24 juin, ils savent que bien des mesures sanitaires seront toujours en place cet été.

« Je ne pense pas que ça va nous changer drastiquement l’été. Les mesures vont rester telles quelles tant que la deuxième dose n’aura pas été administrée », estime Zoé, 26 ans, rencontrée au parc Laurier, à Montréal, mardi en début de soirée.

Selon la plupart des citoyens consultés par Le Journal, l’été 2021 risque d’être similaire à celui que le Québec a vécu l’année dernière, « mais avec un petit peu plus de lousse », espère Gabriel Fontaine, 19 ans.

« J’ose croire que cet été, on va revenir un peu plus à la normale, qu’on va avoir un vrai break de tout ça », laisse tomber Noémie, 21 ans.

« J’ai l’impression que le vaccin ce n’est pas une solution magique, prévient quant à lui Vincent Bastien, 33 ans. Il va falloir continuer les mesures pendant un certain temps. Il y a des gens qui ne voudront pas le prendre. Il faut continuer de protéger les gens les plus fragiles. »

Photo Anne-Sophie Poiré

Prudence

Son camarade Étienne Delorme croit aussi que la première dose du vaccin administrée à tous les adultes québécois qui l’acceptent d’ici la fête nationale « ne débarrassera pas de la COVID complètement ».

« Ça va sûrement être mieux que l’été dernier, c’est certain. Il risque d’y avoir moins de cas, mais il va falloir rester prudents », soutient le jeune homme de 24 ans.

En conférence de presse mardi, le premier ministre François Legault a annoncé la « grande nouvelle » avec un enthousiasme aussi prudent que celui des Montréalais. L’arrivée des variants, en particulier le britannique, fait craindre une troisième vague.

Mais, « c’est une bonne nouvelle qui arrive à point », affirme néanmoins Michaël, 25 ans.

« J’ai été plutôt ravie d’apprendre qu’on allait être vacciné au début de l’été, ajoute son amie Zoé. J’avais l’impression que ça allait être plus tard. »

Photo Anne-Sophie Poiré

Couvre-feu repoussé

Le gouvernement a annoncé du même souffle que le couvre-feu passe de 20 h à 21 h 30 en zone rouge dès mercredi.

Si « la petite différence d’une heure et demie » permettra de profiter un peu plus du printemps et des beaux jours qui arrivent un peu plus tard « sans avoir à regarder la montre à partir de 19 h », tous auraient souhaité voir le couvre-feu disparaître avec le changement d’heure, souligne Hugo, 25 ans.

« Ça ne change pas grand-chose de repousser d’une heure et demie. J’aurais préféré qu’il n’y en ait juste plus. Mais j’imagine qu’il [François Legault] suit ce qu’il a promis de faire, c’est-à-dire y aller graduellement », fait valoir Noémie, 21 ans.

Son ami Thomas, lui, juge le procédé « presque infantilisant ».

« Ça fait nanane, un peu. On dirait qu’on nous en donne un peu. Si vous êtes sages, un peu plus jusqu’à ce qu’on déconfine pour de vrai », souligne le jeune homme de 22 ans.

Retour graduel à la normale

La baisse du nombre d’infections et le début de la campagne de vaccination permettent de nouveaux assouplissements. Voici ce qu’il faut savoir.

Zone jaune

Ces trois régions passeront au jaune le 26 mars

Le couvre-feu sera complètement levé

Deux bulles familiales pourront se réunir dans les domiciles et terrains privés

Les résidents de deux résidences privées pourront partager une table au restaurant

Maximum de 250 personnes dans les lieux de culte

Au cinéma et dans les salles de spectacle, le couvre-visage demeure obligatoire

Ouverture des bars et des microbrasseries, avec des restrictions

Zone orange

Retour en classe à temps complet des élèves de 3 e , 4 e et 5 e secondaire dès le 22 mars

, 4 et 5 secondaire dès le 22 mars Le couvre-feu à compter de 21 h 30 demeure en vigueur

Zone rouge