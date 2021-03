TREMBLAY, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 mars 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. André Tremblay, époux de feu dame Arlette Tremblay. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil ses enfants: Magali (Ghyslain Boucher), feu Evans, Nick (Audrey Gagné); ses petits-enfants: Vianka Boucher et Théo Tremblay; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gisèle (Lionel Blouin), Jacques (Doris Bouchard), Emile (Louise Côté), Sylvie (feu Jean-Paul Cloutier) Angèle (Guy Fontaine); de la famille Tremblay: Lise (Georges Fournier), feu Réginald (Orise Girard), feu Gérald, Danielle (feu Noël Dufour); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire