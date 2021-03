MONTMINY, Jean-François



Le 6 mars 2021 est décédé accidentellement à 56 ans Jean-François Montminy. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Jennifer Williams; ses enfants: Philippe, Jacob et Phoebe; ses parents: Francine et Simon; sa sœur Marie-France (Eddie Bujold) et leurs enfants Samuelle et Antoine et sa sœur Catherine (Nicolas Desgagnés) et leurs enfants Jean-Simon et Érika. Ses beaux-parents et la famille Williams ainsi que tous ses nombreux amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Québec, téléphone : 418 694-9316 Courriel : info@lauberiviere.org Site web : www.lauberiviere.org ou à la Fondation Québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.