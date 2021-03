FILION-FORTIN, Anita



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-de-Beaupré, le 2 mars 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Anita Fortin (née Filion), épouse de feu monsieur Marcel Fortin (1927-1967). Elle était la fille de feu dame Marie Ferland et feu monsieur Wilfrid Filion. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Dominique André), Claire (Donald Beauchamp), Gilles (Jacqueline Imbault), Richard, Sylvie (Marc Trudel); ses petits-enfants: Simon, Odile, Amélie, Nahèle, Anthony; ses frères et soeurs: Mariette (feu Maurice Côté), Roger (feu Solange Duclos), Huguette (feu Paul Morency), Carmen (feu Gaston Asselin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. Elle était également la mère de: feu Michel (Nicole Dubreuil) et de feu Pierre (Suzanne Laroche) et aussi la soeur de: feu René (feu Marguerite Grenier), feu Marius (Louisette Verreault) et de feu Jean-Claude (Odette Bouchard).Comme son cher mari, ses cendres seront déposées dans le lot familial, au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré à une date ultérieure. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués et, plus particulièrement, la Dre Christine Lemay. Finalement, nous désirons témoigner de notre profonde gratitude à tout le personnel de la Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré et à son directeur, monsieur Gaston Boisvert, pour avoir veillé sur notre mère quand elle en a eu besoin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: Ressources familiales Côte-de-Beaupré au C8-20, rue de Fatima Est, Casier postal 2072, Beaupré, Québec G0A 1E0, Tél.: 418-827-4625, site web: https://rfcb.ca/faire-un-don/.