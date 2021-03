DELISLE, Roger



À Québec, le 1er mars 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roger Delisle, époux en deuxièmes noces de feu madame Annette Godin et veuf de feu madame Denise Morency, fils de feu madame Marie Girard et de feu monsieur Isidore Delisle. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Guy, Pierre (Martine DeZwirek) et Alain (Sarah Ross); ses petits-enfants : Lucas, Léa, Guillaume (Katie Gerpheide), Laurence, Jeremie, Marie-Pierre, Alice et Malcolm; son arrière-petit-fils Sándor; sa sœur Marguerite, son frère Claude (Charlotte Tardif), ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et ami(e)s; les enfants de feu son épouse en deuxièmes noces : Sylvie, Denis, Odette et Bertrand ainsi que leur conjoint(e). Il est allé rejoindre ses frères et sœur: Laurent, Raymond et sa sœur Lucile; ses beaux-frères et belles-sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Radio-Galilée, 3196, Chemin Ste-Foy, Québec, G1X 1R4, téléphone : 418 650-1572, courriel : fondation@radiogalilee.com