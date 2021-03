DICKNER, Sr Yvette



À la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 10 mars 2021, à l'âge de 88 ans et 9 mois, dont 66 ans et 7 mois de vie religieuse, est décédée Sr Yvette Dickner, r.e.j., en religion, Sr Dominique-du-Rosaire. Originaire de Notre-Dame-du-Portage, elle était la fille de feu M. Joseph Dickner et de feu dame Claudia Soucy. Elle sera exposée au funérariumle jeudi 18 mars 2021, de 12 h 30 à 14 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Membres de sa famille : frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Fille de feu M. Joseph Dickner et de feu Mme Claudia Soucy. Feu Roger (Solange Sirois), feu Juliette (feu Armand Darisse), feu Madeleine (feu Thomas Viel), feu Roland (feu Jeannette Dickner), feu Jean-Baptiste (feu Clémence Michaud), feu Léo-Paul (feu Rolande Simard), feu Lucille (feu Léo Dupont), feu Georgette (feu Paul-Étienne Lévesque), Marielle (feu Fernand Vaillancourt), Béatrice, (Sœur de l'Enfant-Jésus de Chauffailles), Marguerite (Lionel Larose), Raymond (Céline Bourdages), Marie-Marthe (Roland Côté). Sont aussi affectés par son départ, les membres de sa famille religieuse et de nombreux neveux et nièces. Les services professionnels ont été confiés à la