LALIBERTÉ, Hélène



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 9 mars 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Hélène Laliberté, épouse de monsieur Gaston Lévesque. Elle était la fille de feu Antoinette Dompierre et de feu Antonio Laliberté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Gaston Lévesque, ses enfants: Michel Lachance (Carole Bouffard), Josée Lachance (Serge Langlais), Stéphane Lachance, Édith Lévesque (Daniel Andrews), Steve Lévesque; ses petits-enfants: Mélanie, Richard Junior, Marie-Ève, Marie-Soleil, Marilee, Marc-André, Naomi, Jessy-Anne, Tanya, Mariane, Nicolas, Noémie et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Olivia, Alicia, William, Ezekiel, Derek, Daphnée, Alysun, Ariel, Sam, Joey; ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Angéline Villeneuve), Louise (François Falardeau), Ginette, Roger et Céline (Réjean Normandeau); ses beaux-frères et belles-sœurs; sa grande amie Suzanne Gagnon (feu Armand Fantini), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1705-1155, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H3B 3Z7, 1 877 990-7171.