BONIN, Sr Rita



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le 12 mars 2021, à l'âge de 100 ans et 6 mois, est décédée Rita Bonin, Sœur de Sainte - Jeanne d'Arc, en religion: (Héléna du S.C.), après 82 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Bonin et de feu madame Rose Tardif de Woonsocket, R.I. La direction des funérailles a été confiée à la maisonSœur Rita laisse dans le deuil, outre les membres de sa Communauté religieuse, ses sœurs : Béatrice r. j. m. et Constance, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines.Prière de ne pas envoyer de fleurs.