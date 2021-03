Catherine Lemay nommée directrice nationale de la protection de la jeunesse

Le gouvernement Legault a décidé de nommer Catherine Lemay comme directrice nationale de la DPJ.

Celle qui est l’actuelle PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est devient ainsi la première personne responsable et imputable pour la direction de la protection de la jeunesse.

Catherine Lemay aura le statut de sous-ministre adjointe de la nouvelle Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et de directrice nationale de la protection de la jeunesse.

Mme Lemay entrera en fonction le 29 mars 2021. Son mandat consistera notamment à «entreprendre une réflexion portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l'encadre, sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés», peut-on lire dans un communiqué.

La nomination d’un tel directeur était l’une des recommandations du rapport préliminaire de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), sous la présidence de madame Régine Laurent. En novembre dernier, Régine Laurent avait demandé la nomination «rapide» d’un «ange gardien et chien de garde» à la DPJ. Le dépôt du rapport final est prévu le 30 avril prochain.

«Je suis vraiment très heureux de donner suite à cette recommandation majeure et essentielle de la Commission Laurent», a fait savoir le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dans un communiqué.

«Je me suis engagé à réformer la DPJ ainsi que la loi de la protection de la jeunesse afin de changer les choses de manière durable. Cette nomination est un important pas pour procéder à ces changements cruciaux, et je suis persuadé que madame Lemay, avec son parcours impressionnant au sein de nos équipes jeunesse et ses grandes qualités de leadership, est la personne qu’il nous faut pour mener à bien cette démarche, de concert avec les autres partenaires concernés.»

Parcours

Catherine Lemay est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP et d’un baccalauréat en psychoéducation de l’Université de Montréal. Elle a été éducatrice spécialisée, de 1987 à 1992, chef d’unité de réadaptation au Centre Mont Saint-Antoine jusqu’en 1996, puis chef de service de réadaptation pour les Centres jeunesse de Montréal jusqu’en 1999.

Elle a ensuite occupé plusieurs postes de gestionnaire au service du Centre jeunesse de la Montérégie.

Depuis 2015, elle occupe le poste de PDG du CISSS de la Montérégie-Est.