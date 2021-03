EN DIRECT | Canadien 0 - Jets 1

Le Canadien de Montréal tentera de terminer son voyage dans l'Ouest sur une bonne note alors qu'il affronte les Jets à Winnipeg.

1ère période

08:04 | Adam Lowry est coupable d'avoir fait trébucher; le CH cogne à la porte à plusieurs reprises en avantage numérique, mais en vain

05:38 | Le CH est pris en défaut avec trop de joueurs sur la glace; Corey Perry purge la pénalité

00:50 | BUT WPG - D'entrée de jeu, les Jets affichent leurs couleurs. Blake Wheeler profite d'un cafouillage du Tricolore pour ouvrir la marque

00:00 | Début de la rencontre

Carey price sera devant le filiet du CH.

Suivez le déroulement de la rencontre avec nous.

Avant-match

Tel que confirmé par l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, le gardien Carey Price sera à nouveau envoyé devant le filet, mercredi soir, alors que le Canadien de Montréal se mesure aux Jets, à Winnipeg.

Il s’agira d’un troisième départ consécutif pour Price. Lundi, également à Winnipeg, le célèbre gardien avait repoussé 34 des 36 rondelles dirigées vers lui pour aider le Canadien à l’emporter par le pointage de 4 à 2.

«On veut s’assurer de revenir à la maison après une autre bonne performance», a envisagé Ducharme, rappelant que le CH mettra fin à un séjour de six matchs à l’étranger au cours duquel il a maintenu un dossier de 2-2-1 jusque-là.

À la ligne bleue, Shea Weber s’est à nouveau entraîné avec Joel Edmundson, en matinée. Jeff Petry demeure sur une paire défensive avec Brett Kulak tandis qu’Alexander Romanov est jumelé à Xavier Ouellet. Les trios à l’attaque seront les mêmes que lundi, avec notamment Jesperi Kotkaniemi au centre de Jonathan Drouin et Josh Anderson.

Weber et Edmundson en duo

En vidéoconférence mercredi, Weber n’a pas hésité à vanter le travail d’Edmundson, qui domine la Ligue nationale de hockey avec un différentiel de +26. Le capitaine a plutôt l’habitude de jouer en compagnie de Ben Chiarot, mais celui-ci se retrouve sur la touche pour environ six semaines en raison d’une fracture de la main droite.

«Évidemment, j’ai joué avec Joel lundi et on verra pour la suite, a noté Weber. Il est plutôt similaire à Ben. Il est solide. C’est triste de perdre Ben, mais ça donne l’occasion à d’autres joueurs de prendre des minutes et de jouer un rôle important pour nous. L’objectif est de limiter les meilleurs joueurs adverses au niveau du temps et de l’espace [sur la patinoire].»

- Après un début de saison plus difficile, Price a retrouvé la forme. Il présente désormais une fiche de 9-5-4, une moyenne de buts alloués de 2,59 et un taux d’efficacité de ,909.

Formation du Canadien à l’entraînement de mercredi :

Attaquants:

Drouin - Kotkaniemi - Anderson

Toffoli - Suzuki - Gallagher

Tatar - Danault - Armia

Byron - Evans - Perry

Défenseurs:

Edmundson - Weber

Kulak - Petry

Ouellet - Romanov