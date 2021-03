Comment me faire respecter de mes enfants?

Je suis restée à la maison pour élever mes enfants jusqu’à ce qu’ils soient tous deux aux études supérieures. Mon mari le voulait ainsi et je n’ai jamais discuté ses volontés. Mes enfants m’ont toujours considéré comme leur bonne à tout faire, alors même quand je suis retournée sur le marché du travail comme vendeuse, je lavais quand même leur linge et je prenais soin de leurs affaires.

Quand ils se sont mis en ménage, j’ai continué à les servir, puisque mon mari y tenait, que ni ma fille ni mon gars n’avaient les moyens de payer pour ça. Puis ils ont eu des enfants et je suis devenue la gardienne attitrée de ces deux ménages. Il ne se passait pas une semaine sans que je ne sois sollicitée par ma fille ou mon gars pour garder.

Puis leur père est tombé malade il y a deux ans, et comme il souhaitait rester à la maison pendant ses traitements, c’est moi qui l’ai pris à ma charge. Ce furent les deux années les plus difficiles de ma vie. Vivre avec un homme malade, entièrement dépendant de moi et avec le caractère autoritaire qu’il avait, je ne vous dis pas le nombre de fois où je suis allée au lit en pleurant le soir.

Il est décédé il y a un an et je peine encore à m’en remettre. Sauf que mes enfants ne le réalisent pas et me demandent encore plein de services, que je leur rends par obligation, mais qui contribuent à m’épuiser un peu plus chaque jour. Comment faire pour qu’ils comprennent que mon citron n’a plus de jus ?

Une maman au bout de son rouleau

Ils vont comprendre quand vous allez le leur dire. Vous payez malheureusement pour toutes les années où vous vous êtes sacrifiée sans dire un mot en vous laissant presser le citron comme si la source de jus était éternelle. Il va falloir vous faire violence pour trouver le courage de les convoquer pour leur parler dans le blanc des yeux, ensemble autant que possible, pour qu’ils entendent le même discours, et vider votre sac. Le plus tôt sera le mieux.