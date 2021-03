Daniel Lampron de nouveau à la tête des quincailleries Patrick Morin

Daniel Lampron vient d’être nommé vice-président et chef d’exploitation des Centres de rénovation de Patrick Morin.

M. Lampron connaît bien l’entreprise familiale puisqu’il a déjà passé un peu plus de sept ans à la direction générale.

«Sa connaissance approfondie des rouages de l'entreprise, du marché et des clients de Patrick Morin a fait de lui un candidat incontournable», a fait savoir Louis Turcotte, nouvellement propriétaire et président de Patrick Morin, dans un communiqué.

De son côté, Daniel Lampron a indiqué être fier de ce retour et s’est engagé à «continuer d'assurer la croissance de Patrick Morin avec les excellentes bases qu'on lui reconnaît».

La chaîne québécoise de quincailleries et de matériaux de construction, fondée en 1960, a été rachetée en février dernier par le Groupe Turcotte et Home Hardware. La transaction oscillait entre 400 et 450 millions $. Le détaillant emploie près de 1700 personnes.