Déontologie policière: l’ex-directeur adjoint de la Sécurité publique reconnaît des manquements

Revirement de situation mercredi matin au comité de déontologie policière du Québec. L’ex-directeur adjoint de la Sécurité publique d'Uashat mak Mani-Utenam (SPUM), Gilbert Vollant, a reconnu plusieurs manquements. De plus, un autre policier, Pascal Bérubé a été blanchi.

Dès l’ouverture des audiences mercredi matin, la procureure du commissaire à la déontologie, Fannie Roy a annoncé avoir a eu des pourparlers avec les avocats représentant Gilbert Vollant. Ce dernier reconnait les faits qui lui sont reprochés dans 10 citations.

Cet ex-directeur adjoint de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam a été négligent concernant la gestion d’une trousse médico-légale ayant servi à prendre des prélèvements sur un enfant de 7 ans qui se disait victime d’agression sexuelle. Gilbert Vollant n’a pas fait les démarches nécessaires pour inscrire cette preuve importante à un registre, il n’a pas avisé l’enquêteur de la réception de la trousse, n’a fait aucune démarche pour que la trousse soit analysée et a même contribué à sa destruction sans qu’elle soit analysée.

La sanction qui sera imposée à Gilbert Vollant fera l’objet de pourparlers au cours des prochains jours entre ses avocats et la procureure du commissaire à la déontologie.

Cette reconnaissance des faits par Gilbert Vollant a entraîné le retrait des quatre chefs qui pesaient contre le policier Pascal Bérubé.

Les audiences, qui devaient débuter mercredi par le témoignage de Gilbert Vollant, ont été suspendues.

Les travaux reprendront jeudi et se poursuivront la semaine prochaine avec les témoignages des policiers Guy Olivier et Raynald Malec et l’ex-directeur Normand Ambroise.