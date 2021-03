Des artistes prêts pour la zone rouge

Malgré le délai assez serré d’une dizaine de jours pour repartir la machine, le monde de la culture offrira une variété de spectacles en zone rouge d’ici la fin avril. Le Journal a répertorié 12 concerts, en musique et en humour, 6 pièces de théâtre et 2 films qui feront vibrer les publics masqués au cours des prochaines semaines.

1. Dumas

Photo d'archives

Le rockeur s’était fait couper l’herbe sous le pied avec le nouveau confinement, lui qui venait à peine de commencer sa série de spectacles Le cours des jours.

► Du 26 au 28 mars, et du 14 au 17 avril, au La Tulipe de Montréal. dumasmusique.ca

2. Brigitte Boisjoli

Photo d'archives

La chanteuse reprendra son spectacle Women où elle rend hommage aux grandes dames du country.

► 28 mars (Zénith de Saint-Eustache), 31 mars (Théâtre des Deux-Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu), 23 avril (Église Saint-Antoine de Lavaltrie). brigitteboisjoli.com

3. Korine Côté

Photo d'archives

L’humoriste était en pleine tournée de son nouveau spectacle Gros plan lorsque la pandémie a frappé.

► 2 avril (Maison des Arts de Laval). korinecote.com

4. Mike Ward

Photo d'archives

Quelques semaines après être allé virtuellement en Cour suprême, Mike Ward retournera là où il est le plus confortable : sur scène. L’humoriste poursuivra sa tournée Noir.

► 9 et 10 avril (Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe). mikeward.ca

5. Les Immortels

Photo d'archives

C’est le retour du spectacle où Philippe Berghella, Julie Massicotte, Martin Giroux, David Thibault et Rita Tabbakh font revivre Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Dassin, Édith Piaf et Johnny Hallyday.

► 2 avril (Théâtre des Deux-Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu), 24 avril (Théâtre Hector-Charland de L’Assomption). productionsmartinleclerc.com

6. Roch Voisine

Photo d'archives

Un spectacle tout acoustique que propose Roch Voisine avec cette formule simplement appelée... Roch acoustic.

► 26 mars (Zénith de Saint-Eustache). rochvoisine.com

7. Martin Petit

Photo d'archives

L’humoriste avait encore desspectacles de Pyroman à l’horaire quand la COVID-19 est arrivée. Il se promènera au Québec.

► 8 avril (Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme). martinpetit.com

8. Luce Dufault

Photo d'archives

C’est en Gaspésie, hier, que la chanteuse a donné le coup d’envoi de sa tournée Dire combien je t’aime.

► 10 avril (Église Saint-Antoine de Lavaltrie). lucedufault.com

9. Guillaume Pineault

Photo d'archives

L’humoriste ne pensait pas si bien nommer son spectacle, Détour, quand il l’avait annoncé, l’hiver 2020. Après un an de « détours », il peut reprendre la route.

► 15 avril (Lion d’Or de Montréal). guillaumepineault.com

10. Didier Lambert

Photo d'archives

Didier Lambert devait promener son premier one-man-show, Swell à souhait, l’an dernier. Il retournera dans les salles quelques mois plus tard que prévu.

► 30 mars (Zénith de Saint-Eustache). didierlambert.com

11. Philippe Bond

Photo d'archives

Il y a quelques jours, l’humoriste a écrit sur ses réseaux sociaux qu’il se sentait « revivre » en remontant sur scène, à Gatineau. Il reprend sa tournée pour le spectacle Merci.

► 13 et 14 avril (Zénith de Saint-Eustache). philippebond.com

12. Michel Barrette

Photo d'archives

Après avoir tenté l’aventure numérique, le conteur retournera faire rire le public en chair et en os.

► 10 avril (Théâtre des Deux-Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu), 17 avril (L’Étoile Banque Nationale de Brossard). michelbarrette.ca

Au théâtre

La Licorne | Les étés souterrains, du 30 mars au 8 mai

Les étés souterrains, de Steve Gagnon, est une incursion dans l’univers d’une femme, une professeure de littérature, amoureuse de la Provence, qui livre sa vision du monde, de l’amour et de l’amitié. Il s’agira d’un premier solo pour Guylaine Tremblay.

► Infos : theatrelalicorne.com

Théâtre du Nouveau Monde | Laboratoire Le rêveur dans son bain, du 4 au 9 mai

Le spectacle-laboratoire d’Hugo Bélanger, inspiré par la magie de Georges Méliès, raconte l’histoire d’un ermite, joué par Normand D’Amour, qui vit dans un cabinet de curiosités. Il rêve et il entraîne le spectateur dans son univers fantaisiste et fantasque. Carl Béchard, Éloi Cousineau, Renaud Lacelle-Bourdon, Carl Poliquin, Sébastien René, Marie-Ève Trudel et Cynthia Wu-Maheux complètent la distribution.

► Infos : tnm.qc.ca

Centre du théâtre d’aujourd’hui | Corps titan (titre de survie), du 20 avril au 8 mai

La pièce raconte l’histoire de l’auteure Audrey Talbot, frappée par un camion, le 28 mai 2013, alors qu’elle se rendait à une répétition de théâtre à vélo. Corps titan (titre de survie) a été écrite à partir de rencontres documentées avec celles et ceux qui lui ont permis de survivre et de réintégrer véritablement le monde. La distribution est constituée de Francis Ducharme, Catherine Larochelle, Papy Maurice Mbwiti et Leni Parker.

► Infos : theatredaujourdhui.qc.ca

Duceppe | L’Amour est un dumpling, du 31 mars au 17 avril

Deux ex-amants se donnent rendez-vous dans un restaurant, sept ans après leur dernière rencontre. Marc et Claudia se remémorent leurs années de bohème lorsqu’ils parcouraient l’Asie avec leur groupe de musique. La pièce qui met en vedette Nathalie Doummar et Simon Lacroix évoque le fantasme de pouvoir tout recommencer à zéro.

► Infos : duceppe.com

Théâtre du Rideau Vert | Le vrai monde ?, du 20 avril au 23 mai

Pièce de Michel Tremblay, Le vrai monde ? raconte l’histoire d’un écrivain en devenir qui écrit une pièce de théâtre où les personnages, inspirés par son père, sa mère et sa sœur, prennent vie et font face à leur modèle. Michel Charette, Charles-Alexandre Dubé, Isabelle Drainville, Charli Arcouette, François Chénier, Madeleine Péloquin et Catherine-Audrey Lachapelle font partie de la distribution.

► Infos : rideauvert.qc.ca

Théâtre Denise-Pelletier | Je cherche une maison qui vous ressemble, du 22 au 30 avril

La pièce, avec Catherine Allard et Simon Landry-Désy, est un spectacle hommage à Pauline Julien et Gérald Godin. Un spectacle créé en 2018 qui mêle poésie, documentaire, musique et théâtre et qui raconte l’histoire d’une passion peu commune entre ces deux personnes.

► Infos : denise-pelletier.qc.ca

Au cinéma

Le Club Vinland (2 avril)

Photo courtoisie

Ce nouveau long métrage du cinéaste Benoît Pilon (Ce qu’il faut pour vivre, Iqaluit) devait initialement prendre l’affiche le 17 avril 2020. Pandémie oblige, il sortira finalement un an plus tard. Campé dans le Québec de la fin des années 1940, Le club Vinland relate le parcours d’un éducateur progressiste dans un collège de garçons de l’est du Québec. Le film met en vedette Sébastien Ricard, Rémy Girard et François Papineau.

Les vieux chums (14 mai)

Présenté en première mondiale au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue l’automne dernier, ce 10e long métrage du vétéran cinéaste Claude Gagnon (Kenny, Kamataki) met en scène deux amis d’enfance qui se retrouvent au moment où l’un d’eux est atteint d’un cancer en phase terminale. Le film réunit à l’écran Patrick Labbé et Paul Doucet.