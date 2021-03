Encore des démissions à Saint-Élie-de-Caxton

La liste des départs continue de s'allonger à Saint-Élie-de-Caxton, cette fois-ci du côté du comité citoyen chargé de conseiller les élus sur le projet du Parc nature et culture, évalué à 1 million $.

Deux membres du comité qui auraient souhaité une plus grande écoute de la part du maire Robert Gauthier ont décidé de claquer la porte du comité. Ces deux départs s’ajoutent à la vingtaine d’employés municipaux, élus et bénévoles qui ont quitté le navire depuis 2018.

Dans leurs lettres de démission, les deux citoyens soulignent l’absence de pouvoir décisionnel de ce comité composé de neuf résidants, un représentant de la Fabrique, deux conseillers et du maire.

L’un des démissionnaires, Pier-Olivier Boudreault, tient à souligner que le climat de travail était passable, mais que le maire ne partageait pas la vision des citoyens. «Je sens que je n’ai plus rien à apporter à ce comité et que mes propositions ne sont pas entendues», a-t-il expliqué.

Le noeud du problème est la construction d’un abri voué à la présentation de spectacles, qui serait construit à l’arrière de l’église. Les membres du comité auraient plutôt souhaité que la priorité soit d'aménager des sentiers thématiques en nature situés en plein coeur du village.

Or, selon M. Boudreault, le maire tiendrait mordicus à construire, en premier, le préau, malgré l’avis contraire du comité. «À la dernière rencontre, les gens demandaient à l’unanimité à ce qu’on revoit les priorités du projet et qu’on mette l’emphase sur le parcours en nature, sur le coin bibliothèque, la place de l’imaginaire et de faire le préau seulement à la fin s’il restait du budget», a-t-il détaillé.

C’est qu’il pourrait y avoir des choix à faire. La seule soumission reçue pour le projet est de 1,4 million, soit 400 000 $ de plus que prévu.

Andrea Sproule, l’une des membres du comité, qui a décidé de rester en poste, espère que le conseil municipal changera son fusil d’épaule. «Nous avons déjà le Garage de la culture pour présenter des spectacles. Pourquoi injecter des fonds dans ce préau alors que nous pourrions les mettre dans un espace nature», s'est-elle interrogée.

Ces démissions déçoivent la nouvelle conseillère Gina Lemire, élue lors des élections partielles de décembre. Elle soutient ne pas comprendre que deux personnes aussi impliquées quittent le navire. «C’est une situation que je vais suivre de près», a-t-elle affirmé en ajoutant qu'elle travaille pour les citoyens et non pour le maire.

Joint au téléphone, le maire Robert Gauthier a refusé d’accorder une entrevue à TVA Nouvelles pour commenter le dossier.