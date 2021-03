La campagne de vaccination est débutée à Wendake

La communauté autochtone de Wendake a lancé mercredi sa propre campagne de vaccination contre la COVID-19. Au total, environ 3000 personnes seront vaccinées d’ici les prochaines semaines.

Organisée en un mois à peine, la campagne installée dans le centre sportif de l’endroit permettra de vacciner l’ensemble de la communauté huronne-wendat qui réside dans la Capitale-Nationale en quelques semaines à peine. L’opération se fera en deux phases.

«La première phase, c’est environ 1200 personnes dans la communauté, jusqu’au 22 mars. Ensuite, ce sera les membres qui vivent dans la Capitale-Nationale, mais hors réserve et ces gens-là représentent environ 700 à 800 personnes», explique Denis Lessard, directeur des services de santé de Wendake.

Photo Stevens LeBlanc

300 vaccins par jour

Les cinq vaccinateurs, tous issus de la communauté, peuvent vacciner un peu plus de 300 personnes par jour. Un tour de force pour la petite communauté, heureuse de pouvoir mener sa propre opération.

«C’était le souhait de la communauté de vacciner notre propre population en territoire des Premières Nations», souligne M. Lessard, ajoutant que l’ensemble de la population habitant sur le territoire sera vaccinée, autochtone ou non, dans l’optique de créer une sorte de bulle dans la communauté.

Wendake vaccine aussi sans égard de l’âge. Toute personne de 18 ans et plus souhaitant recevoir le vaccin y aura accès dans les prochaines semaines. Cette vaccination massive est rendue possible en raison de la décision du gouvernement de prioriser les nations autochtones étant donné la propension à développer des comorbidités de la population.

Photo Stevens LeBlanc

«La prévalence par exemple de diabètes ou de problème d’hypertension est huit fois plus élevée chez les premières nations que dans la population en général. Ce sont des facteurs qui viennent accentuer les risques de développer des complications de la COVID-19», précise M. Lessard.

Population satisfaite

La vaccination allait bon train en cette première journée. Les résidents de Wendake se disaient très heureux de pouvoir être vaccinés par des gens de leur communauté.

«On est très chanceux d’avoir cette opportunité-là. Il faut en être conscient», soulignait Hélène Boutet, qui demeure sur la réserve depuis plus de 50 ans.

Photo Stevens LeBlanc

Marguerite Martel était aussi soulagée d’avoir pu être vaccinée près de la maison. «À nos âges, il n’y a plus de folies à faire. Et d’avoir été confinés comme ça, tout est beaucoup plus dur», confiait la dame de 83 ans, venue se faire vacciner avec son mari.

En date de mercredi, 1200 rendez-vous étaient déjà planifiés pour cette campagne de vaccination, organisée en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale.