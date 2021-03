L'attaque des Jays neutralisée par les Yankees

Les Blue Jays de Toronto ont été limités à seulement quatre coups sûrs, mercredi en Floride, et le Québécois d’origine dominicaine Otto Lopez a réussi l’un de ceux-ci dans une défaite de 1 à 0 face aux Yankees de New York lors d’un match de la Ligue des pamplemousses.

Inséré dans la formation en début de septième manche pour évoluer au deuxième coussin en défensive, Lopez s’est présenté au bâton en fin de huitième, frappant un simple aux dépens du releveur gaucher Lucas Luetge.

Coupable de tenter sa chance contre un gaucher, le joueur ayant grandi dans le quartier Tétreaultville, à Montréal, s’est toutefois fait prendre à contre-pied par le lanceur alors qu’il occupait le premier but. Tentant dès lors de voler le deuxième coussin, il a été retiré.

Bo Bichette, Richard Urena et Gabriel Moreno ont été les seuls autres joueurs des Jays à arracher un coup sûr aux Yankees lors de ce match préparatoire disputé à Dunedin. Depuis le début de la Ligue des pamplemousses, Lopez présente maintenant une moyenne au bâton de ,300, grâce à trois coups sûrs en 10 présences. Il a aussi obtenu trois points comptés et un but volé.

Montgomery en grande forme

Le partant des Yankees Jordan Montgomery s’est montré particulièrement en forme au cours de la partie de mercredi, n’ayant cédé aucun coup sûr en cinq manches de travail. Son seul faux pas a été de concéder un but sur balles, en fin de quatrième, au voltigeur Teoscar Hernandez.

Aaron Judge a obtenu le seul point compté de la rencontre, venant marquer sur un faible roulant à l’avant-champ de Gleyber Torres, en début de cinquième manche.

Malgré la défaite, les Blue Jays peuvent être satisfaits du travail des six différents lanceurs utilisés, dont Anthony Castro, qui a retiré les Yankees dans l’ordre en neuvième manche, retirant au passage deux frappeurs au bâton.