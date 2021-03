Le site de confinement de Nicolet ferme ses portes

Le centre d'hébergement temporaire et de confinement de Nicolet a fermé ses portes, mercredi, dans la foulée du transfert de la dernière patiente sur place à l'hôpital de Trois-Rivières, où elle terminera son isolement avant de retourner dans sa résidence de La Tuque.

Les employés ont quitté les lieux le cœur gros. Au cours de la dernière année, 110 employés de différents secteurs du réseau de la santé ont travaillé au centre d’hébergement temporaire.

«On s’est appelé des frères d’armes, sans prétention de comparer avec ceux qui vont à la guerre. Mais pour nous, on s’est investi beaucoup individuellement, personnellement et émotivement. Je pense qu’on va tous en retirer quelque chose de très positif... et sur notre accomplissement personnel aussi. Tout le monde a vécu un dépassement de soi, peut-être quelque chose que les gens ne voyaient plus dans leur milieu de travail», a commenté Éric Parent, un intervenant psychosocial.

Depuis son ouverture au mois d’avril, le site de confinement a accueilli près de 500 personnes; 78 admissions lors de la première vague et 404 patients d’octobre à mars dernier.

«L’École nationale de police du Québec a répondu présente, par ricochet la Ville en est fière. Malgré les craintes du départ, on est heureux d’être allé au-delà de ça et d’avoir permis que ces gens-là puissent être soignés en toute sécurité», a réagi la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Le centre d’hébergement, qui a été mis sur pied pour freiner les éclosions dans les résidences privées, est mis en dormance. Tous les équipements médicaux sont laissés sur place, si bien qu'en cas de besoin, le site pourra rouvrir en 48 heures.

Dans la région, une seule résidence privée est encore sous surveillance. D’ailleurs, l’avis d'éclosion à la Résidence Les Bâtisseurs sera levé dans les prochaines heures. Une cinquantaine de résidents de l'endroit avaient été transférés à Nicolet dans les dernières semaines.

«Mes résidents reviennent et sont contents d’avoir vécu ce 10 jours là... Oui, ils ont trouvé ça dur de partir rapidement, parce que le matin où le diagnostic tombait, c’était "go!". Ils me rappelaient par la suite et me disaient "Manon, je vais bien! J’ai du fun." Ils étaient tous positifs, donc pouvaient sortir de leur chambre, ils étaient divertis et avaient même des soins de manucure et d’esthétique», a confié Manon Côté, directrice générale de la résidence des Bâtisseurs.