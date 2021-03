March Madness: les Bulldogs de Gonzaga largement favoris

Puissance offensive de la NCAA cette saison, les Bulldogs de l’Université Gonzaga font figure de favoris pour remporter le March Madness.

Gonzaga a remporté ses 26 parties depuis le début de la campagne. L’équipe a inscrit 92,1 points par match, loin devant l’Université Colgate (86,3) qui pointe au deuxième rang à ce chapitre. Conséquemment, le club de l’État de Washington est celui montrant la cote la moins généreuse, à +180 selon le site Odds Shark.

Si les parieurs peuvent y voir une occasion de faire un peu d’argent facilement, il importe de prendre compte que les favoris devront réaliser un fait d’armes qui n’est pas survenu depuis 1976 dans la NCAA: terminer la saison en demeurant invaincus. L’Université de l'Indiana (32-0) avait alors réussi cet exploit.

Gonzaga retrouvera d’ailleurs dans la section Ouest les universités de l'Iowa (+2000) et du Kansas (+3500) qui sont parmi les 12 favoris. Elles risquent toutefois de se croiser au Sweet 16 avant de pouvoir espérer affronter Gonzaga lors de l’Elite 8.

La Virginie, détentrice du titre depuis l’événement 2019 en raison de l’annulation du tournoi à cause de la COVID-10 l’année dernière, a été cotée à +5000.

L’Université de l'Illinois (23-6) et l’Université Baylor (22-2) ont toutes deux été placées comme têtes de série dans les sections Sud et Midwest respectivement, et les preneurs aux livres sont d’accord. Les deux institutions montrent des cotes identiques de +550 pour cette messe du basketball universitaire.

L’Illinois avait pourtant amorcé la saison avec une cote de +5500, avant qu’Ayo Dosunmu et Kofi Cockburn ne fassent mentir les experts.

Houston (+1500) pourrait toutefois causer des maux de tête à l’Illinois, avec un choc prévu lors de l’Elite 8. Loyola Chicago (24-4) tentera également de jouer les trouble-fête, montrant une cote de +7500. Les Ramblers ont montré le meilleur rendement défensif de la saison avec une moyenne de 55,5 points alloués par match.

Dans le Sud, c’est Ohio State (+2000) qui se positionne comme principal rival de Baylor. Les Buckeyes sont l’une des rares équipes à avoir joué 30 matchs en cette saison chamboulée par le coronavirus.

Finalement, dans la section Est, l’Université du Michigan (20-4, +700) est l’équipe favorite pour se rendre en demi-finale. Les Wolverines ont toutefois perdu trois de leurs cinq dernières parties, si bien que l’Alabama (+1700), le Texas (+2100) ou le Connecticut (+4000) pourraient causer la surprise.

Le March Madness doit commencer vendredi et la finale aura lieu le 5 avril.