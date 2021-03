Nationaliser les CHSLD privés, une bonne idée?

L’horreur survenue à la résidence privée Herron le printemps dernier a agi comme un électrochoc. Comment le Québec a-t-il pu laisser mourir des dizaines de ses aînés dans une telle absence de dignité ? Plusieurs enquêtes doivent apporter des réponses.

Nous avons reçu hier le rapport d’une de celles-ci, l’enquête des ordres professionnels des médecins et infirmières. Le rapport confirme le désarroi et le manque de soins qui ont marqué ces semaines durant lesquelles des résidents sont décédés dans des circonstances déplorables.

Le rapport décrit un pitoyable manque d’encadrement. Les diri-geants de la résidence Herron ne semblaient pas respecter les conditions minimales requises pour prendre soin de clientèles vulnérables. Pendant de longues périodes, on n’y trouvait même pas de direction des soins infirmiers.

Nationaliser ?

Placé devant le choc d’une telle hécatom-be, François Legault avait évoqué l’hypothèse d’une nationalisation des CHSLD privés. Cette réaction à chaud m’apparaît bien incomplète et ne répond pas aux constats observés. D’ailleurs, le gouvernement a sans doute réalisé depuis ce temps que la seule garantie d’une nationalisation tous azimuts serait la facture énorme.

Le fait qu’un établissement appartienne à l’État ne constitue pas une garantie de qualité des services, loin de là. Plusieurs CHSLD publics ont aussi connu des jours sombres durant la pandémie, avec beaucoup de décès et avec des défaillances dans les soins administrés. À l’inverse, plusieurs CHSLD privés conventionnés s’en sont très bien sortis.

Il est complètement erroné d’affirmer que propriété étatique signifie bons services, et propriété privée signifie négligence. Une fausseté qui risquerait de guider le gouvernement dans de mauvaises directions pour améliorer les soins aux aînés.

Les CHSLD offrent des soins complexes à des personnes en très lourde perte d’autonomie. Au départ, il n’en existait que deux types : les CHSLD publics et les CHSLD privés conventionnés. Ceux-ci sont de propriété et de gestion privée, mais obéissent à des protocoles et des standards identiques à ceux du public. Des sondages et évaluations ont montré que ceux-ci sont les plus performants du réseau.

Les Herron

Les CHSLD du type de Herron sont apparus par la porte arrière. Le vieillissement de la population et l’alourdissement des clientèles ont créé des manques criants de places. Le gouvernement a commencé à « louer » dans les résidences privées des places pour les transformer en lits de type CHSLD.

Évidemment, le gouvernement exige dans le contrat que l’établissement fournisse les soins avancés que requiert une personne en grande perte d’autonomie. Mais il fait une économie en versant moins que dans les centres privés conventionnés. Pas une bonne économie...

Par manque de lits de longue durée, c’est par centaines que des places du genre furent créées au fil des ans. Sur papier, c’est beau. En pratique, le Québec a laissé apparaître un réseau d’établissements qui sont des CHSLD sans l’être vraiment. Comme Herron. Ce fut une erreur.

Offrir des soins de ce niveau avancé impose des exigences élevées, presque du niveau d’un hôpital. Le Québec doit garder des CHSLD privés, mais tous devraient être conventionnés.