«On veut remporter la coupe Stanley», affirme Anthony Beauvillier

Même si la saison d'Anders Lee est terminée, l'objectif des Islanders de New York demeure le même.

C'est ce qu'Anthony Beauvillier a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, sur les ondes de TVA Sports.

«C'est une grande partie de notre équipe. C'est notre capitaine et notre leader. Les bonnes équipes passent toutefois au travers des épreuves du genre. C'est une grosse perte pour nous, mais on a encore le même but. On veut remporter la coupe Stanley.»

Pour justifier son point, le Québécois souligne que son équipe a encore en mémoire l'élimination tardive lors des dernières séries éliminatoires.

«Le sentiment d'avoir perdu et d'avoir manqué quelque chose en perdant en finale de conférence contre le Lightning est encore difficile à avaler. On a encore plus faim de gagner cette année. Ça se sent dans le vestiaire.»