Quel avenir attend les concessionnaires?

Après une fermeture forcée au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie, les concessionnaires ont mis en place les infrastructures nécessaires pour vendre en ligne.

Leur avenir pourrait être compromis selon certains. Qui plus est, certains constructeurs comme Volvo annoncent qu’ils tenteront de calquer le modèle d’affaires de Tesla qui n’a pas de concessionnaires.

Dans le plus récent épisode de Podcast de chars du QUB Radio, Marc-André Gauthier et Germain Goyer échangent sur la pérennité du modèle d’affaires actuel des concessionnaires et de l’avenir qui les attend.