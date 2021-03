Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 18 mars:

«Les aventures de Priscilla, folle du désert»

Comédie où les tenues extravagantes et la musique sont reines, alors qu’un transsexuel et deux travestis ne manqueraient pour rien au monde de présenter leur spectacle dans le désert, bousculant ainsi bien des choses. Avec Hugo Weaving, Guy Pearce et Terence Stamp.

Jeudi, 10 h, ARTV.

«Vous avez été hacké»

La protection des données numériques est un sujet qui ne cesse d’attirer l’attention. Et pour cause. La sécurité informatique se doit d’être une priorité, comme l’explique ce documentaire, une coproduction entre le Royaume-Uni et la France, qui offre des conseils pour contrer les pirates du web.

Jeudi, 14 h 01, Télé-Québec.

«Ultime défi ninja»

Avant de pouvoir apprendre du dernier descendant ninja, neuf guerriers des années 2000 doivent compléter huit colossales missions, étalées sur 24 jours, en pleine nature et liées au ninjutsu. Leurs corps, mais aussi leurs esprits, seront soumis à des tests pour le moins intenses.

Jeudi, 19 h, Z.

«Adjugé, mon premier coup de marteau»

De commissaires-priseurs, dont beaucoup de femmes, insufflent un vent de changement dans les maisons de vente en France. Avec ces nouveaux visages se pointent des objets qu’on ne voyait pas il y a 50 ans, comme les jouets, du mobilier designer et des œuvres d’art de la rue.

Jeudi, 19 h, TV5.

«J.E.»

Établie en Gaspésie, la cimenterie McInnis est loin de tenir sa promesse en matière d’écologie. Rejetant une grande quantité de gaz carbonique, cette entreprise pourrait devenir le plus grand pollueur chez nous en raison de sa rapide ascension. Le Bureau d’enquête s’est penché sur son cas.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Le poids de l’or»

Plusieurs athlètes olympiques doivent composer avec des problèmes de santé mentale après s’être retirés de la compétition. L’adaptation à la vie après le sport de haut niveau ne se fait pas sans heurt. Des habitués des grands moments ont bien voulu témoigner devant la caméra pour ce documentaire.

Jeudi, 22 h, Canal D.

«Au tournant de la vie»

Quatre générations de Lair sont réunies lors de circonstances exceptionnelles. Alors que son grand-père vient de mourir, un papa part disperser ses cendres en compagnie de son propre père fraîchement sorti de prison et de son jeune fils. Drame familial avec Christopher Walken, Josh Lucas et Michael Caine.

Jeudi, 23 h, Évasion.