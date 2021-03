Robin Lehner remet les pendules à l’heure

Le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner a précisé mercredi que c’est une commotion cérébrale qui l’a tenu à l’écart du jeu depuis plus d’un mois. Le Suédois ne sait toujours pas quand il pourra effectuer son retour.

«Je vais sur la glace depuis un petit moment déjà, a indiqué Lehner, tel que cité par LNH.com. Je me sens bien sur la patinoire. Nous verrons quand sera le bon moment et ce qui sera décidé.»

«Je me sens prêt. Peu importe quand l’équipe aura besoin de moi, je ferai de mon mieux pour retrouver mon niveau et pour aider. Je ne pouvais pas suivre l’équipe au début, mais les deux dernières semaines, nous avons très bien joué. [Marc-André Fleury] a été formidable et c’est bien de voir l’équipe avoir du succès.»

En finir avec les préjugés

Son engagement envers la cause de la santé mentale, et les rumeurs qui circulaient à son sujet depuis qu’il est à l’écart du jeu l’ont convaincu de révéler la véritablement raison de son absence. En 2018, Lehner avait levé le voile sur ses problèmes de santé mentale et de consommation. Son absence prolongée laissait craindre pour certains la résurgence de ses vieux démons.

«La seule raison pour laquelle je vous dis maintenant que j’ai eu une commotion cérébrale, c’est la nature de la société. Je l’ai dit plusieurs fois, mais les préjugés concernant la santé mentale sont fous. Tout le monde doit y faire face, peu importe ce qu’ils disent, à un moment ou à un autre de leur vie.»

«Les préjugés n’aident pas les gens à aller mieux. Ils doivent cacher (leur état) aux autres qui parlent et disent ce genre de choses. Je crois qu’on devrait me donner le bénéfice du doute, car j’ai été honnête avec ça. Si j’avais ce genre de problème à nouveau, ce qui n’est pas le cas, je serais honnête.»

En cinq départs cette saison, Lehner a maintenu un dossier de 3-1-0-1, une moyenne de but alloué de 2,96 et un taux d’efficacité de ,890.