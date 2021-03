Séjour en France: une fin spectaculaire pour Évelyne Viens

Évelyne Viens a terminé sur les chapeaux de roues son séjour en sol français en marquant deux buts, dont celui de la victoire à la 89e minute dans un gain de 3-2 face aux Girondins de Bordeaux.

Prêtée au Paris FC depuis août par le Sky Blue FC, son équipe dans la NWSL, Viens est de retour en Amérique depuis dimanche comme le prévoyait l’entente entre les deux clubs. «J’ai bien bouclé la boucle, a imagé Viens. J’ai marqué deux buts, mais la victoire était vraiment importante. On a consolidé notre quatrième position et on s’est approchées de la troisième détenue par Bordeaux.» Les trois premières équipes au classement obtiendront leur laissez-passer pour la Ligue des champions.

Viens était animée par des sentiments ambivalents au moment de boucler sa valise et de rentrer au New Jersey, où elle retrouvera ses coéquipières du Sky Blue FC. «Sur le plan humain, ce fut difficile de saluer une dernière fois alors que la saison n’est pas terminée et qu’il reste six parties, a-t-elle exprimé. C’est bizarre de ne pas terminer la saison, mais c’était prévu comme ça. Je devais même quitter deux semaines plus tôt, mais les deux clubs se sont parlé afin que je puisse prolonger mon séjour et affronter Bordeaux.»

La meilleure buteuse de l’histoire des Bulls de South Florida dans la NCAA avec 77 réussites en 73 parties est contente de sa progression au cours de son passage chez les cousins. «J’ai beaucoup appris sur le plan technique, a-t-elle indiqué. Je me suis vraiment améliorée à jouer dans les petits espaces. Je me suis aussi améliorée sur le plan personnel. Même si on parle la même langue, c’est une culture différente. Ce fut un bel apprentissage et j’ai développé un bon équilibre entre les deux. J’ai profité de beaux échanges.»

Viens assure qu’elle ne rentre pas de reculons au New Jersey. «Mon objectif est de continuer à produire et d’aider l’équipe à gagner, a-t-elle résumé. Je me suis habituée au niveau professionnel à Paris, mais j’ai tout à prouver dans la NWSL. J’arrive toutefois en confiance et je suis prête à attaquer une nouvelle saison. La préparation pour la saison est déjà avancée et je dois apprendre un nouveau système de jeu.»

Viens et ses coéquipières disputeront leur premier match le 14 avril dans le cadre de la Challenge Cup. «Contrairement à l’été dernier, au Utah, où toutes les équipes étaient réunies, nous ne serons pas dans une bulle, a-t-elle expliqué. On va disputer quatre parties contre les équipes de l’est des États-Unis. La saison de 24 parties débutera à la mi-mai et les séries éliminatoires se termineront à la mi-novembre.»

Équipe canadienne

Invitée pour la première fois de sa carrière à se joindre à l’équipe canadienne à l’occasion de la SheBelieves Cup, qui s’est déroulée du 18 au 25 février à Orlando, Viens ne sait pas si on fera de nouveau appel à ses services pour les parties face au pays de Galles et à l’Angleterre.

«Quand tu as goûté à l’équipe canadienne, tu veux y retourner, mais je n’ai aucune idée de mes chances d’être invitée. J’ai vécu une belle expérience au camp en Orlando. Je vais me donner à fond si d’autres opportunités se présentent, sinon je vais continuer de travailler si je ne suis pas invitée. C’est la fin du cycle olympique et des filles absentes à Orlando seront de retour. Chaque pays peut apporter 21 filles aux Jeux et 18 sont habillées contrairement à 23 pour la Coupe du monde. C’est le début de ma carrière et non la fin.»

Débarquée au New Jersey, dimanche dernier, Viens doit respecter une quarantaine de sept jours et pourra intégrer le groupe après deux tests négatifs.