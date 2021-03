Suspension à prévoir pour un joueur du Wild

Le défenseur du Wild du Minnesota Carson Soucy devra répondre de ses actes, mercredi, relativement à un coup asséné à l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Conor Garland la veille.

Le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale souhaite discuter avec Soucy, qui risque d’être suspendu. Celui-ci a écopé d’une punition majeure pour avoir asséné un coup de coude à son rival le long de la bande, à mi-chemin de la première période du match. Garland a pu toutefois terminer la rencontre, que les siens ont perdue 3 à 0.

Cette saison, l’arrière du Wild a inscrit un but et sept mentions d’aide en 22 parties, tout en affichant un différentiel de +12 et en totalisant 32 minutes de pénalité.

Le club du Minnesota visitera l’Avalanche du Colorado jeudi.