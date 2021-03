Téléphones intelligents Samsung, voici les nouveaux Galaxy A52 et A72

Les nouveaux appareils de la série Galaxy A représentent le milieu de gamme chez Samsung qui dévoile aujourd’hui les A52, A52 5G et A72.

Si l’A52 est offert en deux versions, 4G et 5G, l’A72 reste un 4G qui se distingue essentiellement par un écran et une pile plus grands.

L’A52 propose un écran 6,5 po et une pile de 4500 mAh, contre 6,7 po et 5000 mAh pour l’A72 et la définition reste identique à 1080p. Dans les deux cas, Samsung avance une autonomie de deux jours.

Le point majeur de ces trois modèles série A demeurent sans contredit les fonctions d’appareil-photo et vidéo.

Il n’y a pas deux ni trois capteurs photo, mais cinq !

Ultra grand-angle (123 degrés), 12 mégapixels

Principal, 16 ou 64 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus

Macro, 5 mégapixels

Capteur de profondeur de 5 mégapixels – sur l’A72, celui-ci est remplacé par un zoom 3x de 8 mégapixels

Et l’habituel capteur frontal, avec 32 mégapixels.

Par défaut, le capteur principal enregistre en 16 mégapixels avec la technologie Quad Bayer où quatre pixels sont combinés en un seul. Si on désire des fichiers avec encore plus de finesse, la combinaison des pixels est annulée et on obtient des images de 64 mégapixels.

Pour réduire le bruit numérique et les pixels parasites du mode nuit, l’appareil prend jusqu’à 12 images pour les traiter en une seule. Dans cette situation, la stabilisation optique permet de maintenir la stabilité de l’appareil.

Enfin, ces appareils peuvent enregistrer des vidéos en définition 4K jusqu’à 30 images par seconde.

Sous le capot

La version 4G du A52 reçoit une puce Snapdragon 720G ou 750G pour le 5G. Quant à la mémoire vive, l’A52 4G possède de base 4 Go ou 6 ou 8 Go en option. Pour le modèle A52 5G et A72, c’est 6 Go de base ou 8 Go en option.

Dans les trois cas, le stockage de base totalise 128 Go ou 256 Go en option et il y a la possibilité d’ajouter une carte mémoire microSD jusqu’à la capacité de 1 téraoctet.

Derniers détails, la coque est en polycarbonate renforcé (une des nombreuses variantes du plastique) et la résistance à l’eau et aux poussières est cotée IP67.

Pour gérer le tout, Samsung installe le système mobile Android 11 avec sa suite de sécurité Knox. Pour déverrouiller ces appareils, son propriétaire aura le choix entre le déverrouillage facial ou le lecteur d’empreinte sous l’écran.

Reste à connaître les prix pour ces trois modèles qui seront annoncés plus tard ce mois-ci.