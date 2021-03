Un bébé naît avec des anticorps de la COVID-19

Une femme du sud de la Floride qui a reçu le vaccin contre la COVID-19 a donné naissance à un bébé porteur d’anticorps du coronavirus, ont annoncé des médecins.

Selon eux, il s’agit du premier cas connu d’un tel phénomène.

La femme, une travailleuse de la santé, a reçu sa première dose du vaccin de Moderna alors qu’elle était enceinte de 36 semaines, rapporte «ABC 25 WPBF News».

Un échantillon de sang a été prélevé du cordon ombilical au moment de la naissance trois semaines plus tard.

«Nous avons analysé l’échantillon pour voir sur les anticorps de la mère avaient été transférés au bébé. C’est quelque qu’on observe avec d’autres vaccins qui sont administrés durant la grossesse», explique le Dr Paul Gilbert à la chaîne de nouvelles.

L’hypothèse des médecins a été confirmée.

«À notre connaissance, c’est la première fois dans le monde entier qu’un bébé est né avec des anticorps après la vaccination», a ajouté le médecin.

Le Dr Gilbert et son collègue, Dr Chad Rudnick, ont présenté leur découverte dans une étude qui n’a pas encore été évaluée par des collègues. Ils expliquent notamment que d’autres recherches seront nécessaires pour déterminer si les anticorps protègent réellement l’enfant.

«Nous exhortons les chercheurs à créer un registre de femmes enceintes et de femmes qui allaitent et de mener des études sur l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la COVID-19 sur elles et leurs bébés», écrivent-ils.