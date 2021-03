Un minute de silence en mémoire de Maurice Tanguay au Salon bleu

Les députés de l’Assemblée nationale ont respecté une minute de silence, mercredi, au Salon bleu, en mémoire de l’homme d’affaires Maurice Tanguay, décédé il y a trois semaines.

La nouvelle porte-parole de l’opposition officielle responsable de la Capitale-Nationale, Marwah Rizqy, dont c’était l’initiative, a d’abord rappelé que Maurice Tanguay «a toujours eu un grand cœur et était très conscient que le succès qu'il a eu en affaires n'était pas accessible pour tous».

«Bien qu'il ait été un as en affaires, un roi du sport, sa plus belle carte restera dans bien des cœurs de familles québécoises, plus particulièrement dans l'Est-du-Québec, sa carte à titre de valet de cœur, a-t-elle déclaré ensuite. Vous allez nous manquer, M. Tanguay.»

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, s’est ensuite remémoré le moment où elle a appris le décès du bâtisseur, alors qu’elle participait à un évènement virtuel. «On s'est tous spontanément dit: quel monument, quel grand homme vient de s'éteindre ce soir», s’est-elle souvenue.

Puis le député de Jean-Lesage, le solidaire Sol Zanetti, a dit que les Québécois se souviendraient de Maurice Tanguay «pour ses grands magasins de meubles, évidemment, mais aussi pour sa grande contribution dans le sport au Québec».

«Il faut le rappeler, la Fondation Maurice-Tanguay a permis d'aider énormément de jeunes qui ont été malheureusement laissés pour compte par l'État du Québec», a-t-il ajouté.

«Il vous manquera, cela ne fait aucun doute, mais soyez certains qu'il ne sera jamais oublié. Le souvenir des bâtisseurs de sa trempe, il est impérissable», a conclu la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry Mélançon.

Né en 1933 à Saint-Philémon dans Bellechasse, Maurice Tanguay était aussi reconnu comme un passionné de sport et un important philanthrope. Ancien du Collège de Lévis, il avait démarré sa première entreprise dans le domaine de l’automobile.

Au début des années 60, un premier magasin de meubles a ouvert ses portes à Lévis. En peu de temps, Ameublements Tanguay est devenu une institution avec un service à la clientèle innovateur. L’entreprise compte plus de 1300 employés.

Maurice Tanguay est membre de l’Académie des grands Québécois et membre de l’Ordre du Canada. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ et fait officier de l’Ordre national du Québec. Il a également été intronisé au Panthéon des sports du Québec. À l’Hôtel-Dieu de Lévis, l’Unité mère-enfant porte son nom depuis 2018.