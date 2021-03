Un questionnement difficile à saisir

Je suis un homme de 54 ans qui suis depuis 23 ans avec une femme merveilleuse que j’aime et nous avons quatre beaux enfants matures et tous diplômés. Pour ceux qui nous entourent, nous donnons l’image d’un couple enviable.

Comme quelques hommes en couple, j’ai eu il y a une dizaine d’années des expériences avec des escortes transgenres. Je dois dire que j’ai adoré ça. Et pourtant je tiens à le préciser, je ne suis pas bisexuel sans le savoir, pas plus que je ne suis homosexuel.

Au fil des ans qui se sont écoulées ensuite, j’ai développé une relation hebdomadaire avec une trans de 35 ans qui faisait de l’escorte quand je l’ai connue. Je dois vous avouer qu’il me serait très difficile de me passer de cette relation, même si j’aime faire l’amour à ma conjointe des 23 dernières années.

Comme personne de mon entourage n’est au courant de ça, je ne puis m’adresser à quiconque pour poser la question qui m’obsède. Je me tourne donc vers vous pour le faire: combien d’années encore cela durera -t-il ???

Martin

Cela durera aussi longtemps que vous le voudrez, et aussi longtemps que votre escorte acceptera de se prêter à l’exercice. Je nourris quand même certains doutes concernant les affirmations que vous faites. Et à cet égard, vu le côté sibyllin de votre récit, je me permets de vous suggérer, par souci d’honnêteté avec vous-même, de fouiller un tant soit peu les raisons profondes qui vous ont mené à entretenir ce genre de relation sur une aussi longue période. Une chose me semble évidente, c’est que votre identité sexuelle est loin d’être aussi limpide que vous vous le faites croire.