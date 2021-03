Tramway: «Une percée historique dans le transport en commun», estime Lehouillier

Le maire de Lévis a qualifié l'entente survenue mercredi pour la réalisation du projet de tramway de Québec de «percée historique dans le transport en commun» pour la région.

«C'est un bon dénouement aujourd'hui, c'est une belle annonce. Enfin, on va passer d'un âge de pierre à un âge de transport en commun qui est digne d'une capitale, mais aussi avec toutes les interconnexions», s'est réjoui le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui a applaudi l'entente survenue en matinée mercredi entre le premier ministre François Legault et le maire Régis Labeaume.

On connaît encore peu de détails sur les tenants et aboutissants de l'entente, mais pour l'élu lévisien, l'important est que le dossier aille de l'avant.

«C'est une excellente nouvelle pour la région de la Capitale-Nationale, mais aussi pour Québec et Lévis», a exprimé le premier magistrat de Lévis. Celui-ci verra enfin la concrétisation du pôle d'interconnexion qui permettra aux autobus de sa ville de venir déposer leurs usagers au pôle Sainte-Foy.

La Société de transport de Lévis disposera de sept quais d'embarquement-débarquement. Les bus pourront se redéployer ensuite sur le territoire lévisien, assurant une desserte supplémentaire de 58 000 heures.

M. Lehouillier dit n'avoir raté aucune occasion au cours des derniers mois pour exprimer au gouvernement sa volonté que le projet de réseau structurant de Québec aille de l'avant.

Pour lui, on pourra maintenant passer à l'étape suivante qui est l'avancement du projet de tunnel Québec-Lévis.

Le fédéral ravi

Le gouvernement fédéral, qui contribue à la hauteur de 1,2 milliard $ au projet de 3,3 milliards $, a aussi exprimé sa satisfaction de voir les deux parties s'entendre. Le président du Conseil du trésor et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a publié une déclaration mercredi.

«Le gouvernement fédéral a toujours appuyé le projet de réseau de transport en commun structurant de la ville de Québec. Rappelons que les 1,2G$ que nous injectons dans ce projet constituent l'investissement fédéral le plus important de l'histoire dans la région. Nous saluons l'entente intervenue aujourd'hui entre la ville de Québec et le gouvernement du Québec et nous réitérons notre soutien à ce projet qui doit aller de l'avant le plus rapidement possible.»

