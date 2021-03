Une petite bière verte?

Photo courtoisie

C’est la fête du patron des Irlandais, Saint-Patrick, aujourd’hui, 17 mars. Laissez-moi souhaiter bonne fête aux nombreuses personnes de descendance irlandaise de Québec qui vont célébrer comme il se doit. Au Canada, le plus récent recensement indique que les Irlandais constituent le quatrième plus grand groupe ethnique du pays ; près de 4,5 millions de Canadiens ont déclaré être entièrement ou partiellement de souche irlandaise. Plus près de chez nous, on estime que près de 30 % des gens de la ville de Québec sont d’origine irlandaise. Au milieu du XIXe siècle, les quartiers Cap-Blanc, Champlain et Montcalm étaient majoritairement irlandais. Malheureusement, pour une 2e année de suite il n’y aura pas de défilé de la Saint-Patrick dans les rues de Québec.

Souper de la Jonquille

De Grands Ambassadeurs entoureront Germain Lamonde, président d’honneur du 15e Souper de la Jonquille qui aura lieu virtuellement le 10 juin au profit de la Société canadienne du cancer. Voici en photos ces cinq Grands Ambassadeurs. De gauche à droite, rangée du haut : Valérie Gaudreault, MD, FRCPC, PhD, cardiologue CHU de Québec, présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval ; Vincent Laforest-Lapointe, avocat, Fasken et Louis-Philippe Pouliot, M.B.A. conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille et vice-président, Banque Nationale Gestion du patrimoine. Rangée du bas : Olivier Rochette, ingénieur, vice-président, Stantec et Véronyque Tremblay, ASC, analyste politique à La Joute de LCN et au Journal de Québec, consultante en gestion et communication stratégique. Tous les détails au : www.souperdesjonquillesquebec.com.

Bonne fête Xavier

Xavier Tourigny Pichette (photo), de Québec, a 10 ans aujourd’hui. Le fils de Jean-François et Isabelle est en 4e année à l’école Saint-Jean-Baptiste de Québec. Il aime la lecture, joue du piano, ses activités sportives préférées sont le ski de fond et la raquette. Fan de Star Wars, Xavier adore aussi les animaux et la vie marine. Son grand-père, Gilles Pichette, a eu l’idée de me contacter pour souligner les 10 ans de son petit-fils puisqu’il risquait que son anniversaire de naissance passe un peu sous silence, pour une deuxième fois, en raison de la pandémie. « Pas cette fois », de dire Gilles.

En souvenir

Le 17 mars 2020. L’UEFA (Union des Associations européennes de football) annonce le report de sa compétition phare pour les équipes nationales, l’UEFA EURO 2020, prévue en juin et en juillet 2020. « La santé de tous les participants aux matchs est notre priorité, et nous ne voulons pas mettre inutilement sous pression les services publics nationaux impliqués dans l’organisation des matchs », de dire l’Union.

Anniversaires

Daniel Lavoie (photo), auteur-compositeur-interprète franco-manitobain, 72 ans... Patrick Cantlay, golfeur professionnel américain (PGA), 29 ans... Bobby Ryan, attaquant des Red Wings de Détroit (NHL), 34 ans... Patrick Lebeau, ex-joueur de la LNH, 51 ans... Rob Lowe, acteur américain, 57 ans... Gary Sinise, acteur, réalisateur et producteur américain, 66 ans... Monseigneur Paul Lortie, né à Beauport, ex-évêque du diocèse de Mont-Laurier, 77 ans... Patricia Nolin, actrice québécoise, 81 ans... Robert Demontigny, chanteur québécois, 82 ans.

Disparus

Le 17 mars 2020 : Lyle Waggoner (photo), 84 ans, acteur et sculpteur américain... 2019 : Paul-André Massé, 71 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Saint-Jean (1979-1984) et secrétaire parlementaire du ministre des Approvisionnements et des Services de 1983 à 1984... 2018 : Yann Arnaud, 38 ans, acrobate français d’origine du Cirque du Soleil... 2017 : Lawrence Montaigne, 86 ans, acteur américain (Star Trek à la télé)... 2016 : Larry Drake, 66 ans, acteur américain (La Loi de Los Angeles)... 2015 : R. Jacques Plante, 78 ans, conjoint de Francine Lortie, Événements Corporatifs... 2014 : L’Wren Scott, 49 ans, styliste américaine et compagne de Mick Jagger... 2013 : Jean-Noël Lavoie, 85 ans, homme politique québécois (1970-76)... 2012 : Chaleo Yoovidhya, 89 ans, homme d’affaires thaïlandais, cofondateur de l’entreprise Red Bull... 2009 : Gaston Labrèche, juge à la retraite de la Cour du Québec... 2006 : Oleg Cassini, 93 ans, couturier officiel de Jacqueline Kennedy... 2005 : Andre Alice Norton, 93 ans, grande dame du roman de science-fiction aux É.-U.