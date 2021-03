Ouellet et Ducharme: un lien spécial

À une autre époque, Dominique Ducharme et Robert Ouellet partageaient le même vestiaire en France avec l’équipe d’Anglet dans la Ligue Magnus. En 2001-2002, Ouellet portait le « C » de capitaine, alors que Ducharme était l’un des centres de l’équipe.

Les deux expatriés ont tissé des liens très solides lors de cette saison à Anglet, une ville située au sud-ouest de la France, près de Biarritz et de Bayonne. Cette année-là, Ducharme avait aussi eu un aperçu de son futur métier avec le père de Xavier Ouellet.

« Notre entraîneur était tombé malade, s’est remémoré Ducharme. Robert était le capitaine et il avait pris en charge l’équipe. Je l’avais aidé. On faisait des vidéos, on préparait des plans de match. On était déjà de bons amis. »

En 2004, Ducharme et « Bob » Ouellet avaient fait une croix sur leur carrière de joueur en Europe et ils se sont lancés dans un projet commun : rapatrier une équipe de hockey dans le junior AAA à Joliette. Ducharme s’était aussi donné le mandat d’être l’entraîneur en chef de cette formation.

Depuis ce jour, Ducharme a parcouru un long chemin qui l’a mené au poste d’entraîneur en chef par intérim du Canadien depuis le 24 février. Posté derrière le banc de l’équipe, il peut encore lire le nom de Ouellet dans le dos d’un de ses joueurs.

« Je l’ai vu grandir »

Quand on consulte la fiche de Xavier Ouellet, on constate qu’il est né à Bayonne, en France, en 1993. Le paternel avait joué à Anglet de 1991-1992 à 1993-1994 avant d’y revenir pour une dernière saison en 2001-2002.

« C’est particulier. Je l’ai connu quand il avait 8 ans. Je l’ai vu grandir, a rappelé mercredi Ducharme à quelques heures du deuxième match cette saison de Ouellet avec le CH. Je suis très ami avec son père. On a coaché ensemble pendant quatre ans. Xavier venait nous voir jouer, il venait voir les entraînements. Il avait 13, 14 ans à ce moment. »

« C’est spécial, a renchéri Ouellet. Mais ici avec le Canadien, on a une relation professionnelle. C’est une relation de coach à joueur. Il n’y a rien de différent. Je suis heureux pour Dominique, heureux de le voir derrière le banc. »

Aucun cadeau

Avant de prendre la relève de Claude Julien, Ducharme occupait un poste d’adjoint depuis la saison 2018-2019. Ouellet, un choix de 2e tour des Red Wings de Detroit en 2011, a fait son entrée dans l’organisation du CH la même année.

Depuis ses débuts à Montréal, Ouellet s’est promené entre le Rocket de Laval et le Tricolore. Avant cette année, il avait déjà joué 31 matchs en deux saisons et les 10 rencontres des séries dans la bulle à Toronto avec la présence de Ducharme derrière le banc comme adjoint.

Mais depuis la victoire de 3 à 1contre les Jets, lundi à Winnipeg, Ouellet a renoué avec Ducharme dans des fonctions plus importantes. Le numéro 61 n’a pas obtenu une place au sein du top 6 par bonté de cœur. Il a mérité la chance de remplacer Victor Mete, qui avait reçu les deux premières auditions en l’absence de Ben Chiarot.

« Il est ici parce qu’il le mérite. Il travaille, c’est un compétiteur, a mentionné Ducharme. Tu dois mériter ta place. Il a ce côté compétitif qui est important pour notre équipe. »

« C’était bien dans le premier match, a ajouté Ouellet. Plus le match avançait et mieux je jouais. J’étais prêt. Je ne me suis pas découragé. Je me retrouve dans une situation où je dois me prouver tous les ans. Avec le temps, je suis revenu avec l’équipe. Je suis où je veux être en ce moment. »

Avec Romanov

Ouellet, qui était le capitaine du Rocket, a joué son premier match cette saison à la gauche de la recrue Alexander Romanov.

« Il faut toujours s’ajuster au partenaire, a dit le défenseur. Romanov est un grand compétiteur, il travaille fort. On s’entend bien. Quand tu joues avec un jeune, tu dois communiquer beaucoup, même à l’extérieur de la patinoire. C’est la clé pour le succès. »

Avec une absence de six à huit semaines pour Chiarot et la mince marge de manœuvre sous le plafond salarial, Ouellet a une autre chance importante avec l’équipe de son enfance, laquelle est dirigée par une personne influente dans sa vie.