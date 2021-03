À l’assaut de l’Abitibi

Nouvel environnement protégé, nouveau défi, et celui-là sera de taille pour les Remparts de Québec qui prennent la route de l’Abitibi vendredi pour une série de quatre matchs en six jours face aux deux formations abitibiennes, dont deux contre les puissants Foreurs de Val-d’Or.

Ces derniers viennent au deuxième rang du classement général de la LHJMQ, derrière les Islanders de Charlottetown, avec une fiche de 23-3-2-2, pour un pourcentage de 0,822.

Les Remparts débuteront toutefois l’événement d’environnement protégé (ÉEP) face aux Huskies de Rouyn-Noranda, samedi, une équipe qu’ils ont vaincue lors du seul affrontement entre les deux équipes cette saison.

« Ce sera un bon test puisqu’ils ont bien terminé leur dernière bulle à Gatineau en gagnant leur dernier match contre les Voltigeurs de Drummondville », prévenait Patrick Roy hier, soulignant l’importance de se concentrer sur le match de samedi avant de penser aux Foreurs.

Gros test

Il n’en reste pas moins que les deux matchs contre Val-d’Or seront une autre façon de voir où se situent les jeunes Diables rouges face aux puissances du circuit, comme ce fut le cas lors des trois matchs contre les Saguenéens de Chicoutimi, il y a deux semaines.

« On est plus que prêt, a assuré l’attaquant Nathan Gaucher. On a eu une bonne semaine de pratique et je crois en nos chances. L’important sera de débuter la partie avec confiance. Il faut croire en nous et ne pas se laisser démoraliser après un ou deux buts. » Sur le plan stratégique, les Remparts ont décidé d’utiliser une autre technique que celle utilisée lors de la dernière « bulle », surtout contre les Saguenéens.

« On avait fait beaucoup de vidéos et on avait eu beaucoup de conversations sur la façon dont les Saguenéens jouaient. Cette fois, on va avoir une approche différente et on va se concentrer sur comment on veut jouer. J’ai hâte de voir comment on va assimiler ça et si on va avoir de meilleurs résultats », ajoutait Roy.

Un duel de Gaucher

Les deux rencontres contre Val-d’Or auront une signification particulière pour Nathan Gaucher, puisqu’il affrontera son frère aîné, Jacob.

Il s’agira des troisième et quatrième fois que les deux frères s’affrontent dans la LHJMQ, après les duels des 11 et 19 janvier 2020.

« Ça va être le fun. En début d’année, on s’en parlait et on trouvait dommage qu’on n’ait pas la chance de jouer l’un contre l’autre. Il y a toujours de l’excitation dans un match comme ça. Mon frère et moi avons une très bonne relation et il y a un peu de compétition entre nous deux. On aime se pousser et que les deux réussissent. Les deux joueurs de centre devraient avoir à s’affronter à quelques reprises au cercle des mises au jeu.

« Normalement, je devrais avoir le dessus ! Je ne lui laisserai pas de chances, c’est sûr », ajoute-t-il en riant.

Par ailleurs, Olivier Pouliot (cheville) ne prendra pas part aux matchs du week-end.